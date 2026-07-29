Mor un treballador de 26 anys a la mina de Cabanasses de Súria
- El Mossos investiguen les causes del despreniment que ha causat la mort del treballador
- Al 2023 ja van morir tres geòlegs a les mateixes instal·lacions i 2 miners també per un despreniment al 2013
Un treballador de 26 anys ha mort aquest dimecres al matí a la mina de Cabanasses de Súria (Bages). Segons ha informat l'empresa en un comunicat, els fets han tingut lloc cap a les 11.00 hores. El treballador es trobava en un dels minadors continus quan, presumptament, s'ha produït el despreniment d'una paret a l'interior de l'explotació.
El Sistema d'Emergències Mèdiques ha activat 4 ambulàncies que han atès 2 persones més ferides, una d'elles en estat menys greu traslladada a l'hospital Athaia de Manresa, i l'altra no ha necessitat trasllat.
També han activat 2 equips de psicòlegs, que estan oferint suport a treballadors i familiars.
“🔴 Mor un treballador de 26 anys a la mina de Cabanasses de Súria pel despreniment d'una paret a l'interior de l'explotació | @RTVECatalunya— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 29, 2026
➕ Info: https://t.co/1bxYze6wfl pic.twitter.com/T6vSgZtWuQ“
És la mateixa instal·lació, de la companyia ICL, on el 2023 van morir tres joves geòlegs i on el 2013 van perdre la vida dons miners per culpa d'una esllavissada..
Activació del protocol d'emergència
Després de l'accident, l'empresa ha activat el protocol d'emergència i ha ordenat l'evacuació de la mina. En aquell moment hi havia aproximadament 240 persones treballant a les instal·lacions.
Com a mesura preventiva, també s'ha decidit interrompre l'activitat de la resta d'instal·lacions i s'ha evacuat la mina.
Investigació oberta
Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir les causes exactes de l'accident i determinar les circumstàncies en què es va produir el despreniment que ha costat la vida al treballador.
Per la seva banda, CCOO ha assegurat que vetllarà perquè "s'aclareixin les causes" del sinistre i es depurin "les possibles responsabilitats". A més, ha exigit a la direcció d'ICL Iberia que "es posin totes les mesures de seguretat necessàries, així com un manteniment correcte de les instal·lacions de la mina" per garantir la seguretat dels treballadors, tot recordant que "no és el primer accident greu que es produeix". El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha traslladat el seu condol a la família i companys de la víctima mortal.
Al Bages s'han registrat altres accidents mortals en els treballs d'extracció a la mina en els últims anys. El 2013 van morir 3 treballadors. El 2015, hi va haver una víctima mortal a la mina de Vilafruns a Balsareny i el 2020 van morir dos treballadors en un accident també a aquesta última mina a Balsareny. Posteriorment, el 2023 van morir tres persones de 28, 29 i 31 anys en una galeria de la mina de Súria situada a uns 900 metres de profunditat quan els hi va caure una roca d'unes dues tones a sobre.