La Vall d'Hebron fa el primer trasplantament d'Espanya entre dues persones amb VIH
- La intervenció, un trasplantament renal amb donant viu, ha estat possible gràcies al canvi de la normativa estatal aprovat recentment
- El procediment obre la porta a ampliar les opcions de trasplantament per a les persones amb VIH i contribueix a reduir les llistes d’espera
Barcelona ha acollit una fita mèdica sense precedents a l'Estat per segona vegada relacionada amb el VIH. L’Hospital Universitari Vall d’Hebron ha realitzat el primer trasplantament entre dues persones amb VIH a Espanya, una operació de ronyó procedent d’un donant viu que s’ha efectuat amb cirurgia robòtica.
Els protagonistes són dos homes de mitjana edat i amics entre ells. El receptor patia una glomerulonefritis crònica que havia derivat en insuficiència renal i l’obligava a sotmetre’s a sessions d’hemodiàlisi des de feia mesos.
Un canvi legal esperat durant anys
El principal element clau de la intervenció és que tant el donant com el receptor conviuen amb el virus de la immunodeficiència humana (VIH). Fins fa poc, la legislació espanyola impedia aquest tipus de donacions.
La prohibició, vigent des del 1987, va ser derogada l’any 2025. Posteriorment, el maig del 2026 es va aprovar el protocol estatal que regula els trasplantaments amb òrgans procedents de persones amb VIH, fet que ha permès dur a terme aquesta primera intervenció.
Segons els especialistes de Vall d’Hebron, la comunitat mèdica reclamava des de feia temps aquesta modificació normativa, que equipara els drets de les persones amb VIH als de la resta de la població.
Evolució favorable dels dos pacients
L’operació s’ha desenvolupat amb èxit i l’evolució dels dos participants és positiva.
El receptor ja ha rebut l’alta hospitalària, manté una funció renal normal i continua el tractament antiretroviral i immunosupressor necessari per evitar el rebuig de l’òrgan.
Pel que fa al donant, va presentar una petita acumulació de líquid a la zona quirúrgica que va requerir drenatge, una complicació considerada habitual en aquest tipus de procediments. La seva recuperació també és favorable.
El repte mèdic de combinar tractaments
Els professionals han destacat que els trasplantaments en persones amb VIH requereixen una anàlisi exhaustiva dels tractaments antiretrovirals de donant i receptor. Alguns fàrmacs utilitzats per controlar el virus poden interactuar amb la medicació immunosupressora que s’administra després del trasplantament. Per aquest motiu, els equips mèdics estudien les possibles resistències virals i adapten els tractaments per garantir-ne l’eficàcia.
Els especialistes asseguren, però, que els avenços terapèutics actuals permeten trobar combinacions segures per controlar simultàniament la infecció pel VIH i el risc de rebuig del nou òrgan.
Una porta oberta per reduir les llistes d’espera
De fet, la nova regulació pot facilitar l’accés als trasplantaments per a les persones amb VIH. Segons l’Organització Nacional de Trasplantaments (ONT), cada any es podrien arribar a fer una dissetena de trasplantaments amb òrgans de donants morts amb VIH, tot i que la disponibilitat real dependrà de la compatibilitat entre donants i receptors disponibles.
Actualment, una cinquantena de persones amb VIH esperen un trasplantament a Espanya, principalment renal. A Catalunya es calcula que hi viuen unes 35.000 persones amb el virus, amb entre 400 i 500 nous diagnòstics anuals.