El Govern reclama al Tribunal de Comptes aplicar l'amnistia als exalts càrrecs del procés
- La petició afectaria una trentena d'excàrrecs investigats pel Tribunal de Comptes per les despeses de l'1-O i l'acció exterior
- La Generalitat compareix com a entitat del sector públic presumptament perjudicada
Artur Mas, Carles Puigdemont, així com l'exvicepresident Oriol Junqueras i diversos exconsellers. Són els principals afectats per les causes obertes pel Tribunal de Comptes relacionades amb les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior impulsada durant el procés independentista. El procediment comptable investiga l'ús de fons públics a través del Diplocat i de les delegacions del Govern a l'exterior entre els anys 2011 i 2017.
Ara, la Generalitat ha fet un pas més en l'intent de "normalitzar" la situació política a Catalunya, com ho defineix el mateix president de la Generalitat, Salvador Illa. S'ha personat com a entitat pública presumptament perjudicada per demanar-li que apliqui l'amnistia i l'aixecament de les mesures cautelars vigents. Entén que la causa per les despeses del procés ha de ser arxivada com a conseqüència de la sentència europea del TJUE i que ha de retornar les fiances als 35 jutjats.
També en aplicació de la sentència europea, en la causa contra els dirigents republicans Josep Maria Jové i Lluís Salvadó per malversació, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha demanat a les parts si és procedent retirar la seva prejudicial i aplicar l'amnistia, com li han demanat els republicans.
El TJUE, argument central del Govern
En el seu escrit al Tribunal de Comptes, la Generalitat sosté que les responsabilitats comptables haurien de quedar extingides arran de la recent sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que va avalar la llei d'amnistia i la seva aplicació en aquest tipus de procediments.
El Govern defensa que, com a institució presumptament perjudicada, està d'acord amb l'extinció de qualsevol responsabilitat derivada dels fets inclosos en l'àmbit de la norma. Malgrat la resolució europea, el Tribunal de Comptes manté obert el procediment i ha concedit un termini de deu dies perquè les parts presentin al·legacions.
L'òrgan fiscalitzador encara no ha aplicat l'amnistia en aquest cas i continua recollint documentació relacionada amb l'origen dels fons utilitzats en les actuacions investigades.
Demanda de resolució urgent
La Generalitat argumenta que la llei d'amnistia estableix un caràcter preferent i urgent per a aquest tipus de procediments i recorda que la seva aplicació s'hauria de resoldre en un termini màxim de dos mesos.
Per aquest motiu, demana una decisió dins del termini legal previst i considera que el tancament d'aquesta causa contribuiria a posar fi a un dels darrers procediments de responsabilitat comptable pendents vinculats al procés.