Es fuga durant una sortida programada l'home condemnat per matar i esquarterar el seu company de pis
- Els Mossos busquen l’home condemnat per homicidi i profanació de cadàver que no va tornar a Quatre Camins després d’una sortida
L'home condemnat per haver matat el seu company de pis, esquarterar-ne el cos i ocultar-ne una part dins d'una maleta es troba desaparegut després de no tornar a la presó de Quatre Camins, on complia condemna pels fets.
Segons han avançat diversos mitjans i han confirmat fonts coneixedores del cas, el pres va aprofitar una sortida programada a Barcelona per fugir. L'home ja disposava del règim de sortides controlades i n'havia fet anteriorment sense incidents, però aquesta vegada va decidir no retornar al centre penitenciari.
Complia una condemna de més de 10 anys
El maig de l'any passat l'home va acceptar una pena de 10 anys i tres mesos de presó per un delicte d'homicidi i un altre de profanació de cadàver.
La condemna es va pactar després que l'acusat reconegués els fets relacionats amb la mort del seu company de pis, a qui rellogava una habitació.
El cas va generar una forta repercussió per la brutalitat dels fets. Després de matar la víctima, l'home va esquarterar el cadàver i va amagar-ne el tors a l'interior d'una maleta, uns fets pels quals va acabar sent condemnat.
La investigació policial va permetre reconstruir el crim i portar el cas davant la justícia, que va imposar la pena de presó que complia fins al moment de la seva fugida.
Ordre de detenció vigent
Després de constatar que no havia tornat al centre penitenciari, es va activar una ordre de detenció perquè els Mossos d'Esquadra puguin localitzar-lo i arrestar-lo.
En cas de ser detingut o de tornar voluntàriament a la presó, el fugitiu haurà d'afrontar noves conseqüències penals derivades de l'evasió, que podrien comportar un allargament de la seva estada a la presó.
Mentrestant, la policia continua treballant per trobar-lo i procedir a la seva detenció.