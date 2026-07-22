Els campions catalans del Mundial rebutgen una recepció a Palau
- Salvador Illa assegura que va oferir una recepció als futbolistes catalans campions del Mundial, però que aquests van declinar la invitació
- Els diputats de Junts aplaudeixen la intervenció de la CUP desmarcant-se de la celebració de la victòria de la selecció espanyola
La victòria de la selecció espanyola al Mundial 2026 també s'ha colat la sessió de control del Parlament. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut que va oferir una recepció al Palau de la Generalitat als nou futbolistes integrants catalans. Segons ha explicat, els jugadors van decidir no assistir-hi: "I no han volgut venir", ha afegit.
La polèmica ha sorgit després que el líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, hagi acusat Illa de no haver impulsat una recepció institucional als futbolistes. El dirigent popular ha defensat que els esportistes mereixen un reconeixement oficial per la seva contribució al títol mundialista i ha instat el president a rectificar la seva posició.
“🏛️ El PP critica Illa per votar en contra de rebre els membres catalans de la selecció espanyola al Parlament | #Parlament— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 22, 2026
🔴 El president de la Generalitat acusa els populars de voler "instrumentalitzar" políticament la victòria del Mundial.
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Davant les crítiques, Salvador Illa ha afirmat que ofereix rebre al Palau tots els esportistes catalans que aconsegueixen èxits destacats. En aquest sentit, ha insistit que també ho va fer amb els nou jugadors catalans de la selecció espanyola i ha retret a Fernández que parlés “d’oïdes” sobre la qüestió.
Crítiques de la CUP
La victòria de la selecció espanyola també ha centrat part de l’intercanvi entre Illa i el portaveu de la CUP, Dani Cornellà. El diputat anticapitalista ha qüestionat la identificació dels catalans amb aquest triomf esportiu: "Es pensen que celebrant aquesta victòria ens faran ser espanyols i no és així. La seva selecció no arregla els trens, els serveis públics i la desinversió crònica a Catalunya", ha defensat Cornellà.
La intervenció de Cornellà desmarcant-se de la victòria de la selecció ha acabat amb els aplaudiments dels diputats de Junts per Catalunya.
“🏛️ #Parlament | Els diputats de Junts aplaudeixen la intervenció de la CUP desmarcant-se de les celebracions per la victòria de la selecció espanyola.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 22, 2026
🗣️ Dani Cornellà @cupnacional: "Una victòria de tots? No. No s'equivoqui..." | @RTVECatalunya pic.twitter.com/Lr08m1jrgw“
El president ha defensat que “la immensa majoria de catalans” es van alegrar de la victòria i de la participació dels futbolistes catalans en l’equip campió. "Celebri el que tingui per convenient i no celebri el que no vulgui, però jo celebro el que tinc per convenient. I celebro que la selecció espanyola va guanyar un Mundial, que hi participaven 9 catalans i crec que la immensa majoria de catalans se n'han alegrat. Si vostè no, ho respecto, però respecti vostè que pugui fer el que crec que he de fer".
Vandalitzen el mural de TVBoy
El mural de l'artista urbà TVBoy dedicat al futbolista Ferran Torres, situat a la plaça Joanic de Barcelona, ha estat objecte d'un acte de vandalisme. L'obra va ser coberta parcialment amb pintura blanca i posteriorment s'hi van realitzar diverses pintades, entre les quals missatges de caràcter polític relacionats amb Espanya i les seleccions esportives catalanes.
“🎨⚽ Vandalitzen en poques hores el mural de @tvboy homenatjant Ferran Torres a la plaça Joanic del barri de Gràcia de Barcelona | @RTVECatalunya pic.twitter.com/JjlCatga1V“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 22, 2026
Després de la difusió de les imatges a les xarxes socials, TVBoy ha reaccionat als comentaris crítics rebuts i ha defensat la seva tasca artística. L'autor ha assegurat que continuarà creant noves obres i ha enviat un missatge de fermesa davant les reaccions contràries al mural: "Continuaré pintant. No em feu por".
“🎨⚽ @tvboy homenatja Ferran Torres amb un mural a la plaça Joanic de Barcelona.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 21, 2026
L’obra celebra el gol que va donar a Espanya el Mundial 2026 amb el missatge “Making History” | @RTVECatalunya pic.twitter.com/H5yKhTW70U“
Referències a la immigració
En els seus enfrontaments parlamentaris amb Ignacio Garriga (Vox) i Sílvia Orriols (Aliança Catalana), Illa també ha reivindicat la diversitat de la selecció espanyola.
El president ha destacat la presència de fills d’immigrants i d’immigrants dins del combinat estatal, remarcant que són “tan espanyols com qualsevol altre ciutadà”, en resposta a les crítiques formulades durant el debat.