Maten un home després de trencar una ordre d'allunyament de la seva parella
- Un home ha mort a l'hospital després de resultar ferit per arma blanca durant una discussió al passeig Marítim de la Barceloneta
Un home ha mort aquesta matinada a Barcelona després de resultar ferit per arma blanca en una discussió al passeig Marítim de la Barceloneta, segons han informat els Mossos d'Esquadra.
Els fets han tingut lloc cap a les 03.25 hores, quan la policia catalana ha rebut un avís per una baralla a la zona. Diverses patrulles s'han desplaçat fins al lloc dels fets i hi han localitzat un home ferit d'arma blanca.
Segons han explicat els Mossos, l'home ha quedat detingut per un presumpte delicte de trencament de condemna, ja que presumptament havia incomplert una ordre d'allunyament vigent respecte d'una dona que també es trobava al lloc dels fets.
L'avís rebut pels agents feia referència a una discussió al passeig Marítim de la Barceloneta, una circumstància que ara forma part de la investigació oberta.
Va morir a l'hospital
Fins al lloc s'hi han desplaçat dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han atès l'home abans de traslladar-lo a un centre sanitari proper.
Malgrat els esforços dels serveis sanitaris, la víctima ha acabat morint a conseqüència de les ferides que presentava.
La DIC investiga els fets
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies de la mort i determinar què va passar durant l'incident.
De moment, la policia no ha facilitat més informació sobre les causes de l'agressió ni sobre possibles detencions relacionades amb el cas.