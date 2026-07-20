Detingut un jove de 19 anys relacionat amb la mort d'una dona a Soses
- La víctima, de 75 anys, va sortir a passejar dissabte al vespre i va ser trobada sense vida en un camp de panís
- Les banderes del municipi onegen a mig pal en senyal de dol
Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest dilluns un home de 19 anys a Soses (Segrià) per la seva presumpta relació amb la mort violenta d’una dona de 75 anys. La detenció s’ha produït al mateix municipi durant la tarda.
Segons les primeres informacions, la dona va sortir a passejar dissabte al vespre per un camí de la població i no va tornar a casa. La seva absència va activar la preocupació de familiars i veïns.
Troballa del cos
Cap a les 22.45 hores de dissabte, la víctima va ser localitzada sense vida en un camp de panís situat al costat del camí per on caminava habitualment. Els investigadors hi van detectar indicis de mort violenta.
La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos s’ha fet càrrec del cas. Les diligències continuen obertes i les actuacions es troben sota secret de sumari, fet que limita la informació disponible sobre les circumstàncies dels fets.
Commoció al municipi
La mort de la veïna ha causat una forta commoció a Soses. L’Ajuntament ha decretat tres dies de dol oficial i diumenge va convocar un minut de silenci en record de la víctima i en suport a la família.