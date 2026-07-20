Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Les notícies de RTVE Catalunya

Detingut un jove de 19 anys relacionat amb la mort d'una dona a Soses

  • La víctima, de 75 anys, va sortir a passejar dissabte al vespre i va ser trobada sense vida en un camp de panís
  • Les banderes del municipi onegen a mig pal en senyal de dol
29033d58-3858-42ad-8843-4b6726ad0580
Marc Guasch Ferreiro
Marc Guasch Ferreiro

Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest dilluns un home de 19 anys a Soses (Segrià) per la seva presumpta relació amb la mort violenta d’una dona de 75 anys. La detenció s’ha produït al mateix municipi durant la tarda.

Segons les primeres informacions, la dona va sortir a passejar dissabte al vespre per un camí de la població i no va tornar a casa. La seva absència va activar la preocupació de familiars i veïns.

Troballa del cos

Cap a les 22.45 hores de dissabte, la víctima va ser localitzada sense vida en un camp de panís situat al costat del camí per on caminava habitualment. Els investigadors hi van detectar indicis de mort violenta.

La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos s’ha fet càrrec del cas. Les diligències continuen obertes i les actuacions es troben sota secret de sumari, fet que limita la informació disponible sobre les circumstàncies dels fets.

Investiguen la mort violenta d'una dona a Soses
Investiguen la mort violenta d'una dona a Soses

Commoció al municipi

La mort de la veïna ha causat una forta commoció a Soses. L’Ajuntament ha decretat tres dies de dol oficial i diumenge va convocar un minut de silenci en record de la víctima i en suport a la família.

Para todos los públicos Consternació a Soses per la mort violenta d'una veïna
Consternació a Soses per la mort violenta d'una veïna de 75 anys
Es noticia: