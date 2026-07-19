Investiguen la mort violenta d'una dona a Soses
- Van denunciar la seva desaparició i poc després van trobar el cos sense vida amb indicis de violència
- Els Mossos també estan buscant un home que hauria intentat incendiar la casa on viu la seva exparella a Tossa de Mar
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d’una dona la nit de dissabte a diumenge a Soses, a la comarca lleidatana del Segrià. Segons els primers indicis recollits per la investigació, cap a tres quarts d'onze de la nit la policia va rebre un avís que informava de la desaparició d'una veïna de la localitat de Soses.
“🔴 #ULTIMAHORA | Investiguen la mort violenta d'una dona la nit passada a Soses, a la comarca del Segrià— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 19, 2026
👉 Al voltant de tres quarts d'onze es va denunciar la seva desaparició i poc després van trobar el seu cos sense vida amb indicis de violència pic.twitter.com/BRPO180InN“
Immediatament, es va iniciar la recerca de la persona, que malauradament es va trobar morta. Els agents dels Mossos d’Esquadra desplaçats al lloc dels fets van poder comprovar que es tractava d'una mort amb indicis de violència i per això la Divisió d'Investigació Criminal de la regió policial de Ponent s'ha fet càrrec del cas. El cas està sota secret de sumari.
Violència masclista a Tossa de Mar
Els Mossos d'Esquadra també estan buscant un home com a principal sospitós d'haver provocat dissabte a la tarda un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos, a la urbanització Sant Grau de Tossa de Mar, a la comarca de la Selva.
L'home es va presentar a l'habitatge i en veure'l, la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. El presumpte autor dels fets, que té vigent una ordre judicial que li prohibeix apropar-se a la dona, hauria intentat també accedir a aquest domicili, però no ho hauria aconseguit.
Posteriorment, es va dirigir a la casa familiar, un immoble on la planta superior està destinada a l'habitatge dels propietaris i les plantes inferiors funcionen com a allotjament turístic. Segons els primers indicis de la investigació i diversos testimonis, l'home hauria provocat un incendi a la part superior de l'edifici.
La zona destinada als clients no va patir danys importants, tot i que un matrimoni va haver de ser atès per inhalació de fum. Després dels fets, el sospitós hauria fugit de la urbanització en motocicleta per una zona boscosa. Diversos testimonis asseguren que anava vestit amb roba d'estil militar.
Aquest mateix home havia estat detingut fa 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista. Durant aquella intervenció, la policia li va intervenir dues armes d'aire comprimit.
Les dones que pateixen una situació de violència masclista disposen d'un servei d'atenció permanent que funciona de manera ininterrompuda durant tot l'any a través dels números de telèfon 016 o 900.900.120, que són gratuïts i confidencials. També poden trucar al telèfon d'emergències 112 o demanar assessorament policial via missatgeria instantània al número de whatsapp 601.00.11.22.