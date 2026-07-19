Pantalla gegant al Fòrum de Barcelona per seguir la final del Mundial de futbol
- L'Ajuntament ha modificat la ubicació inicialment prevista als voltants del Camp Nou
- TMB allargarà una hora el servei de metro per la final del Mundial de futbol
Barcelona instal·larà una pantalla gegant a la plataforma Marina del Fòrum per seguir en directe la final del Mundial, que enfronta les seleccions d'Espanya i l'Argentina. Després de superar França a les semifinals, la selecció espanyola disputarà el títol en un partit que ha despertat una gran expectació.
Inicialment, l'Ajuntament havia anunciat que la pantalla s'instal·laria al carrer de Martí i Franquès, al costat del Camp Nou. Finalment, però, n'ha traslladat l'emplaçament a la plataforma Marina del Fòrum davant la previsió d'una elevada assistència d'aficionats de totes dues seleccions.
Retransmissió en directe de La 2Cat
La pantalla gegant per veure el partit s'instal·larà a la plataforma Marina del Fòrum amb accés pel carrer de Josep Pla amb avinguda del Litoral. Es tracta d'un espai amb més capacitat i aforament que el carrer de Martí i Franquès, on estava previst instal·lar la pantalla en un primer moment.
El partit es disputarà aquest diumenge a partir de les 21.00 hores al MetLife Stadium de New Jersey i enfrontarà a la selecció espanyola contra la selecció argentina.
Tal com estava previst en l’anterior ubicació, a partir de les 19 h es farà una dinamització a base de jocs a la pantalla gegant i música. I a les 20.30 h, es podrà seguir la prèvia al partit. A partir de les 21.00 h, hora prevista d’inici del partit, es connectarà amb la retransmissió en directe de La 2Cat.
L'espai habilitat tindrà controls d'accés senyalitzats i no es permetrà accedir amb begudes alcohòliques, llaunes, ni ampolles de vidre. L’objectiu és compartir amb la ciutadania un espai festiu per viure amb respecte i la final del Mundial de futbol.
No és la primera vegada que el consistori habilita pantalles a la ciutat per seguir esdeveniments esportius. Així, al parc de les Glòries es va poder veure en directe la final de la Lliga de Campions femenina, en què el FC Barcelona es va imposar a l’Olympique de Lió, i l'any 2024 es va instal·lar una pantalla a la plaça de Catalunya per seguir la final de l'Eurocopa masculina, que va enfrontar la selecció espanyola amb Anglaterra.
Reforç del servei de metro
TMB allargarà una hora el servei de metro per la final del Mundial de futbol. Aquest diumenge, 19 de juliol, tota la xarxa de metro funcionarà fins a la 1 de la matinada. En aquest sentit, es recomana desplaçar-se amb la Línia 4. L’estació més propera a l’espai habilitat és El Maresme | Fòrum. L'endemà, dilluns 20 de juliol, la xarxa de metro reobrirà a l'hora habitual, a les 5 del matí.