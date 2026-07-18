Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Les notícies de RTVE Catalunya

El Pride pren els carrers de Barcelona amb una manifestació aquesta tarda

La manifestació unitària del Pride a Barcelona, dissabte 18 a les 18 h
La manifestació unitària del Pride a Barcelona, dissabte 18 a les 18 h ACN
María Bosch
María Bosch

Barcelona acull aquest dissabte a la tarda la manifestació unitària del Pride. La ciutat es converteix en altaveu per visibilitzar i reivindicar la diversitat després d'un mes ple d'actes arreu. La marxa reivindicativa acabarà a l'Arc de Triomf.

Ho pots seguir en directe en una programació especial a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya. Des del passeig Lluís Companys de Barcelona, Tània Sarrias i Sharonne ens explicaran tot el que passa pels carrers de la ciutat en aquesta jornada reivindicativa.

Manifestació i concerts

La manifestació del Pride a Barcelona comença a les 18 h a la plaça de la Universitat i caminarà fins a l'Arc de Triomf. Un cop finalitzi la manifestació, la festa continuarà amb diverses actuacions musicals repartides entre els dos escenaris principals.

A la plaça Universitat hi passaran artistes com Ouineta, Putilatex i Las Glorias Cabareteras, mentre que al passeig de Lluís Companys actuaran Sharonne, Leire Martínez, Selena Leo, Zahara Rave i La Terremoto de Alcorcón, entre d'altres.

Programació especial

L'orgull acomiada l'últim cap de setmana del PRIDE amb una tarda especial des del cor de Barcelona a les 19:20 h en directe a La 2Cat per seguir la desfilada amb Tània Sarrias i l'artista drag-queen Sharonne.

La 2Cat viu l'Orgull amb una tarda especial des del cor del PRIDE Barcelona
La 2Cat viu l'Orgull amb una tarda especial des del cor del PRIDE Barcelona

Des del passeig Lluís Companys de Barcelona, ens explicaran tot el que passa pels carrers de la ciutat en aquest dia de commemoració i reivindicació. I abans, a les 18:15 h, el documental "I Hate New York".

Es noticia: