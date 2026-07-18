El Pride pren els carrers de Barcelona amb una manifestació aquesta tarda
- La marxa comença a les 18 h a la plaça de la Universitat i caminarà fins a l'Arc de Triomf
- Ho pots seguir en directe en una programació especial a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
Barcelona acull aquest dissabte a la tarda la manifestació unitària del Pride. La ciutat es converteix en altaveu per visibilitzar i reivindicar la diversitat després d'un mes ple d'actes arreu. La marxa reivindicativa acabarà a l'Arc de Triomf.
“🏳️🌈 Manifestació unitària del #PrideBarcelona aquesta tarda— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 18, 2026
La ciutat es converteix en altaveu per visibilitzar i reivindicar la diversitat | @albalopsan pic.twitter.com/bShkO4o99W“
Ho pots seguir en directe en una programació especial a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya. Des del passeig Lluís Companys de Barcelona, Tània Sarrias i Sharonne ens explicaran tot el que passa pels carrers de la ciutat en aquesta jornada reivindicativa.
Manifestació i concerts
La manifestació del Pride a Barcelona comença a les 18 h a la plaça de la Universitat i caminarà fins a l'Arc de Triomf. Un cop finalitzi la manifestació, la festa continuarà amb diverses actuacions musicals repartides entre els dos escenaris principals.
A la plaça Universitat hi passaran artistes com Ouineta, Putilatex i Las Glorias Cabareteras, mentre que al passeig de Lluís Companys actuaran Sharonne, Leire Martínez, Selena Leo, Zahara Rave i La Terremoto de Alcorcón, entre d'altres.
Programació especial
L'orgull acomiada l'últim cap de setmana del PRIDE amb una tarda especial des del cor de Barcelona a les 19:20 h en directe a La 2Cat per seguir la desfilada amb Tània Sarrias i l'artista drag-queen Sharonne.
Des del passeig Lluís Companys de Barcelona, ens explicaran tot el que passa pels carrers de la ciutat en aquest dia de commemoració i reivindicació. I abans, a les 18:15 h, el documental "I Hate New York".