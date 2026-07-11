400 milions per revitalitzar el món rural fins al 2030
- El pla de Pobles arribarà a 807 ens locals, inclosos 725 municipis de menys de 5.000 habitants
- Les subvencions van de 500.000 euros per a municipis de menys de 500 habitants fins a sis milions a capitals de comarca
El Govern de la Generalitat desplegarà aquest juliol el Pla de Pobles, un programa dotat amb 400 milions d’euros fins al 2030 per transformar, revitalitzar i fixar població al món rural. La iniciativa, acordada amb ERC, busca avançar cap a un equilibri i cohesió territorial a Catalunya.
Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest dissabte en un acte amb més de 200 alcaldes de municipis rurals a Vergós de Cervera.
📍 Més de 800 municipis beneficiats
El pla arribarà a 807 ens locals, inclosos 725 municipis de menys de 5.000 habitants, 65 Entitats Municipals Descentralitzades (EMD) i 17 capitals de comarca amb menys de 15.000 habitants. Aquest conjunt representa prop del 77 % del territori català, convertint el programa en una de les principals apostes del Govern per al territori.
En la primera convocatòria, l'executiu preveu que els ajuts arribin a entre una vuitantena i un centenar de municipis. Per accedir al finançament, que és compatible amb la resta de subvencions atorgades per la Generalitat, els ens locals han de presentar projectes que contemplin com a mínim actuacions en cadascun dels objectius previstos: rehabilitació de nuclis urbans, conservació patrimonial, rehabilitació d'habitatges i impuls de polígons d'activitat econòmica.
💶 Finançament amb ajudes anuals
El programa es desplegarà amb 100 milions anuals en subvencions, en un sistema de concurrència simplificada. Les ajudes finançaran projectes de habitatge, sostenibilitat, accessibilitat, recuperació patrimonial i activitat econòmica, amb un màxim que oscil·la entre 500.000 euros i 6 milions per municipi, segons la població.
Els plans d'actuació podran destinar fins a un 20% del pressupost total a despeses de suport tècnic necessari per al desenvolupament de les actuacions, com ara el seguiment del projecte. A partir de l'adjudicació, els plans es podran desenvolupar en tres anys i un any de pròrroga. En el procediment de concessió, es tindrà en compte l'impacte territorial i social del projecte, la coherència amb la millora del nucli urbà, la qualitat tècnica i viabilitat de l'actuació i l'adequació a l'escala del municipi.
📅 Calendari fins al 2027
El calendari preveu la publicació de les bases abans d’acabar juliol, la convocatòria formal a l’octubre i la resolució definitiva a l’abril del 2027. Els projectes hauran d’executar-se en un termini de tres anys, ampliable amb una pròrroga.
Segons el calendari previst pel Govern, la publicació de les bases reguladores del Pla de Pobles es farà aquest mateix mes de juliol i la primera convocatòria d'ajuts serà a l'octubre. La primera llista de municipis està prevista per al desembre o gener i posteriorment s'obrirà un període d'al·legacions al febrer o març per tenir la resolució definitiva l'abril del 2027.
👥 Suport als ajuntaments i serveis públics
A més de les inversions, el Govern destinarà 9 milions d’euros a assistència tècnica per als municipis amb menys recursos i impulsarà una oferta pública de 540 places de secretaris i interventors, amb un fons anual de 20 milions per garantir aquests serveis.
El secretari general adjunt d'ERC, Oriol López, ha reivindicat que l'objectiu és millorar l'equilibri territorial i les oportunitats dels ciutadans, visquin en un municipi gran o petit. "És un horitzó de futur per als ajuntaments que vulguin millorar la vida de les poblacions que tenen menys habitants".