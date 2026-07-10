Un núvol tòxic a la piscina de la Bisbal del Penedès deixa 17 ferits
- Quatre persones han resultat ferides greus per la reacció química
- S'ha valorat el confinament de la població, però s'ha descartat
Una barreja accidental de productes químics a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès ha provocat un núvol tòxic que ha deixat un total de 17 persones ferides. Quatre dels afectats es troben en estat greu, mentre que la resta han patit lesions lleus, segons ha informat el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
L'avís s'ha rebut a les 14:12 h, després que un usuari alertés d'una forta olor de clor a les instal·lacions, i ha mobilitzat sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i set ambulàncies. Dos dels ferits greus han estat traslladats a l'Hospital del Vendrell per rebre atenció mèdica especialitzada.
Risc controlat
Davant la formació del núvol tòxic, els serveis d'emergència van estudiar la possibilitat d'enviar una alerta ES-Alert per ordenar el confinament de la població. Tot i això, la mesura es va descartar després de comprovar que la incidència no havia tingut afectacions fora del recinte de la piscina.
L'alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Judit Vidal, ha confirmat que no s'han detectat problemes més enllà de la instal·lació municipal. Tampoc s'han registrat trucades al telèfon d'emergències 112 relacionades amb afectacions externes, ni els equips desplegats han observat nous casos fora de la zona inicial.
L'empresa gestora de la piscina, ha confirmat que l'incident es va originar per una errada en la manipulació dels productes químics. Segons Vidal, la persona encarregada d'omplir els dipòsits de clor va fer una barreja incorrecta que va desencadenar la reacció química.
Balanç d'afectats
Cinc adults i cinc menors han estat traslladats a centres hospitalaris per presentar dificultats respiratòries. A més, set persones més han estat ateses pels serveis sanitaris i han pogut tornar a casa després de rebre l'alta in situ.
Avís a la població
Malgrat que el risc ha quedat circumscrit a la piscina, l'Ajuntament ha demanat prudència als veïns i ha emès un avís recomanant mantenir portes i finestres tancades, evitar sortir al carrer si no és imprescindible i no acostar-se a les instal·lacions afectades.
Tasques de neteja
Els Bombers continuen treballant en la descontaminació de la zona i en la neutralització dels productes químics implicats amb un compost específic facilitat per l'empresa gestora. Tot i que el núvol tòxic ja s'ha dissipat i l'olor pràcticament ha desaparegut, les restriccions s'han mantingut de manera preventiva per facilitar la feina dels equips d'emergència.
Primer precedent
Es tracta de la primera vegada que es registra un incident d'aquestes característiques a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès. El consistori espera ara que l'empresa responsable adopti les mesures oportunes per evitar que una situació similar es torni a repetir.