Desmantellat a Barcelona un grup criminal juvenil dedicat al narcotràfic
- Els Mossos i la Guàrdia Urbana detenen 18 persones, sis de les quals són menors d'edat
- L'organització actuava de manera jerarquitzada i controlava zones de Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris
Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han desmantellat un grup criminal juvenil relacionat amb múltiples agressions amb armes blanques, robatoris amb força, tràfic de drogues, lesions i temptatives d'homicidi. L'operació, culminada el mes de maig, s'ha saldat amb 18 detinguts, sis dels quals són menors d'edat.
Segons ha confirmat l'inspector de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), José Ángel Merino, i l'intendent de la Guàrdia Urbana, Juan Guzmán, el grup actuava principalment a Barcelona i a l'àrea metropolitana.
Control del territori
La investigació situa el grup, conegut com 'Los 300', als districtes de Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris. Els investigadors atribueixen a l'organització una activitat delictiva continuada basada en la violència extrema per controlar el territori i reforçar la cohesió interna de les seves pròpies bandes.
Els seus integrants actuaven habitualment en grup i amb el rostre tapat, enfrontant-se a bandes rivals amb armes blanques de grans dimensions, com ara matxets i ganivets. Algunes de les víctimes van patir ferides de gravetat, amb talls profunds a les extremitats.
Estructura jerarquitzada
La investigació assegura que el grup estava organitzat de manera jeràrquica i es finançava principalment amb el tràfic de drogues. Al capdavant hi havia un líder que dirigia tant les activitats delictives com les agressions. Per sota seu, diversos coordinadors planificaven les accions i els anomenats "soldats", molts d'ells menors d'edat, les executaven.
Els investigadors consideren que aquesta estructura permetia mantenir el control del grup i assegurar el compliment de les ordres.
Eina de captació
L'organització també utilitzava les xarxes socials com a eina de captació de nous membres i per projectar la seva imatge. A través dels seus perfils exhibien armes, difonien la simbologia del grup, publicaven continguts relacionats amb les seves activitats delictives i compartien cançons vinculades a l'organització per reforçar la seva identitat.
Escorcolls en tres municipis
En el marc de l'operatiu policial es van dur a terme diversos escorcolls a Barcelona, Montcada i Reixac i Ripollet, que van permetre culminar la investigació amb la detenció dels 18 presumptes integrants del grup criminal.
Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana remarquen que la desarticulació del grup suposa un pas important en la lluita contra les bandes llatines i contra una organització que sustentava la seva activitat criminal en la violència i el tràfic de drogues.