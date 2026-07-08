El Cruïlla arrenca amb Halsey i quatre dies de grans noms al Parc del Fòrum
- David Byrne, Pixies, Garbage o Suede encapçalen una de les edicions més internacionals del festival
- El cartell combina grans referents, talent català i noves promeses fins dissabte
Barcelona torna a convertir-se en l'epicentre de la música en directe amb l'inici del Festival Cruïlla. El Parc del Fòrum acull fins dissabte 11 de juliol la setzena edició d'un dels grans festivals de l'estiu, que reunirà artistes internacionals de primer nivell, bandes consolidades del panorama català i noves propostes emergents en una programació marcada per la barreja d'estils.
La cantant nord-americana Halsey serà l'encarregada d'obrir aquesta nova edició, en una primera jornada que també comptarà amb les actuacions de Bacilos, Reneé Rapp, Galgo Lento i Greta, entre altres artistes.
Els més destacats
El Cruïlla desplegarà durant quatre dies un cartell amb alguns dels noms més destacats del panorama internacional. Dijous 9 de juliol serà una jornada especialment esperada pels amants del rock alternatiu, amb les actuacions de Garbage, Pixies i Suede, a més de les bandes catalanes Mishima i Sidonie.
Divendres arribarà un dels moments àlgids del festival amb David Byrne, que torna al Cruïlla després de protagonitzar un dels concerts més recordats de la seva història durant el festival de l'any passat. Compartirà jornada amb The Black Crowes, Alizzz, Sen Senra, Ezra Collective o Sampa The Great.
La clausura, dissabte, mantindrà l'aposta per la diversitat musical amb noms com Rigoberta Bandini, Jovanotti, Els Pets, Two Door Cinema Club, Jon Batiste, Bomba Estéreo i Faithless, entre d'altres.
Més que un festival
Fidel a la seva essència, el Cruïlla torna a reivindicar un model que fuig de les etiquetes i combina pop, rock, indie, electrònica, jazz, hip-hop, música urbana i ritmes llatins en un mateix espai. A més dels concerts, el festival també incorpora una programació d'humor i altres propostes culturals que complementen l'oferta musical.
El director del festival, Jordi Herreruela, defensa que el Cruïlla és "una comunitat" i el defineix com "una gran festa major de Barcelona", un model que, segons assegura, reforça el vincle amb la ciutat i converteix el festival en una cita imprescindible del calendari estival.