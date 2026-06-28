Un 30% dels delictes d'odi per orientació sexual queden sense esclarir a Catalunya
- Entre el 2016 i el 2025 s’han registrat 921 casos, dels quals només el 69,7% s’han resolt
- Catalunya va liderar el 2025 els delictes d’odi per orientació sexual a Espanya, amb prop d’un 18% del total
Tres de cada deu delictes d’odi vinculats a l’orientació sexual queden sense resoldre a Catalunya, segons les darreres dades del Ministeri de l’Interior sobre delictes i incidents d'odi. Tot i que el 2025 es van registrar menys casos que els dos anys anteriors, la resolució continua sent incompleta i evidencia la persistència d’aquest tipus de violència.
Entre el 2016 i el 2025, a Catalunya s’han registrat 921 delictes d’odi relacionats amb l’orientació sexual, dels quals se n’han esclarit 642, és a dir, un 69,7% del total.
Això implica que en prop del 30% dels casos no s’ha pogut identificar o detenir cap responsable, ni s’ha produït una confessió ni s’ha descartat l’existència del delicte. Aquesta proporció es manté estable al llarg dels últims anys.
El 2025 tanca amb 99 casos i 20 investigats
L’any passat es van registrar 99 infraccions penals, la xifra més baixa des del 2022, quan se’n van comptabilitzar 88. Tot i aquesta lleu baixada, el volum de casos es manté al voltant del centenar anual.
D’aquests fets, 27 van quedar sense resolució, mentre que 20 persones van ser detingudes o investigades en relació amb aquests delictes.
Barcelona concentra la majoria d’incidents
La distribució territorial mostra una clara concentració a la demarcació de Barcelona, amb 67 casos, molt per sobre de la resta del territori. Per darrere hi ha Lleida, amb 13 casos, Girona, amb 12 i Tarragona amb 8.
Pel que fa als investigats o detinguts, també predomina Barcelona amb 12 persones, seguida de Lleida (5), Tarragona (2) i Girona (1).
Catalunya encapçala el rànquing de delictes d’odi a l’Estat
Catalunya va ser el 2025 la comunitat autònoma amb més delictes d’odi per orientació sexual, amb aproximadament un 18% del total registrat a Espanya. Se situa per davant de territoris com el País Valencià (76), Andalusia (75) o la Comunitat de Madrid (74).
D’altra banda, les infraccions penals relacionades amb la discriminació per sexe o gènere van sumar 13 casos el 2025, dels quals 10 es van esclarir durant el mateix any, amb un nivell de resolució superior al dels delictes per orientació sexual.
Orgull 2026: reivindicació i alerta per l’augment d’incidències
Avui, Dia Mundial de l’Orgull LGTBIQ+, es torna a situar al centre la lluita pels drets i la visibilitat del col·lectiu. En aquest context, Barcelona va acollir ahir una manifestació per commemorar els 50 anys de la primera protesta per l’alliberament sexual i de gènere a la ciutat (1977).
La marxa, sota el lema Més enllà del matrimoni, de l’altar a la revolta, va reunir 2.000 persones segons la Guàrdia Urbana i fins a 10.000 segons els organitzadors, i va posar el focus en la necessitat d’ampliar drets més enllà del matrimoni.
Les entitats convocants van advertir que encara hi ha mancances en drets i que persisteixen les agressions. El rebuig, l’assetjament o les agressions físiques continuen sent les formes més habituals de discriminació.
L’any passat, els Mossos d’Esquadra van rebre 300 denúncies per LGTBI-fòbia, que representen el 35% dels delictes d’odi i discriminació. Segons l’Observatori contra l’LGTBI-fòbia de Catalunya, es van registrar 353 incidències, un increment d'un 11% respecte el 2024 i la xifra més alta registrada fins ara. Per a l'Observatori és fonamental que es continuin desplegant polítiques públiques en contra la discriminació i que s'ofereixi resposta transversal, que s'adapti a les necessitats de cada persona.
Els organitzadors de la manifestació es van desmarcar de la Pride Barcelona, que consideren una celebració amb un enfocament més comercial.