Un miler de signatures per reclamar la revisió de l'examen de matemàtiques de les PAU
- La petició a Change.org critica la dificultat de l'exàmen, amb una mitjana de 4,18, i demana revisar els criteris
- La iniciativa la impulsen famílies que consideren que la prova va ser "excessivament exigent per al temps concedit"
Més d’un miler de persones han signat una petició a Change.org per reclamar la revisió de l’examen de matemàtiques de les PAU 2026. Els signants denuncien que la prova va ser massa exigent i no es va ajustar al temps disponible.
Segons la mateixa petició, l’examen ha obtingut una nota mitjana de 4,18, la més baixa en almenys una dècada. La xifra representa gairebé dos punts menys que l’any anterior, fet que ha encès les alarmes entre estudiants i famílies.
Crítiques al disseny de la prova
El text subratlla que no es qüestiona el temari, sinó el disseny de l’examen, que exigia un nivell d’interpretació, abstracció i concentració “pràcticament impossible” dins del temps estipulat.
Els promotors alerten que aquesta situació compromet la igualtat d’oportunitats i fins i tot el benestar emocional dels estudiants. Recorden també que la nota de matemàtiques pot ponderar fins a 0,2 en diversos graus, augmentant la seva importància.
Reclam de mesures immediates
Per tot plegat, exigeixen a les autoritats educatives revisar tant l’examen com els criteris de correcció i adoptar mesures per garantir l’equitat. Argumenten que, comparat amb anys anteriors, el nivell de dificultat i el temps requerit “superen considerablement les expectatives raonables”.