Barcelona, capital mundial de l’arquitectura amb el Congrés de la UIA 2026
- Més de 10.000 professionals i 250 ponents de 130 països es donen cita per debatre els grans reptes urbans globals
- Es reuniran veus internacionals per abordar l’habitatge, el canvi climàtic i la transformació urbana en un planeta en transició
Barcelona acull del 28 de juny al 2 de juliol el Congrés Mundial de la Unió Internacional d’Arquitectes (UIA) 2026. Trenta anys després del primer congrés a la ciutat, la cita reuneix 10.000 professionals i 250 ponents de 130 països per abordar els grans reptes urbans.
La ciutat, epicentre del debat arquitectònic global
Sota el lema "Esdevenir arquitectes en un planeta en transició", el congrés proposa analitzar els desafiaments actuals de l’arquitectura en un context marcat pel canvi climàtic, l’accés a l’habitatge i la transformació urbana. La cita comptarà amb una programació de conferències, debats, tallers i 70 itineraris, i una exposició central de 4.000 metres quadrats. Les activitats es distribuiran en tres espais principals: el Centre de Convencions del Fòrum, les Tres Xemeneies de Sant Adrià i el Disseny Hub.
Entre els participants destacats hi ha estudis i arquitectes reconeguts internacionalment com Lacaton & Vassal, Shigeru Ban, Amateur Architecture Studio o Smiljan Radić. Segons la comissària Mariona Benedito, el congrés abordarà "la capacitat transformadora de l’arquitectura" des de múltiples mirades i disciplines: "Es parlarà de temes molt diversos però també molt concrets: dels sistemes constructius de baixa petjada de carboni, de l'arquitectura passiva, de l'ecologia del paisatge, dels nous models d'habitatge social o de maneres de viure en comunitat".
Una programació amb vocació social i urbana
La inauguració tindrà lloc a les Tres Xemeneies amb una proposta artística de Cabo San Roque, espai que també acollirà l'Open Fòrum, amb activitats de caràcter més obert i festiu. Durant el dia, el Centre de Convencions serà l’escenari de conferències i debats, mentre que la clausura es farà al Castell de Montjuïc, on es traspassarà el relleu a Pequín 2029.
El congrés també pretén generar debat sobre qüestions clau per a les grans ciutats. En aquest sentit, la vicepresidenta de la UIA, Teresa Táboas, destaca que els arquitectes han de "mirar per la finestra i prendre el pols al moment històric" per donar resposta als reptes actuals: "els quatre punts cardinals són l'energia, la religió, els mapes i la intel·ligència artificial, tots ells ens afecten com a arquitectes i els hi hem de donar resposta".
Rutes, una app per redescobrir la ciutat
Coincidint amb el congrés, el Centre Obert d’Arquitectura ha presentat l’aplicació mòbil Rutes, una eina que permet explorar l’arquitectura catalana a peu de carrer. L’app ofereix 150 itineraris temàtics geolocalitzats i un catàleg de 3.600 obres, en el marc de Barcelona com a capital mundial de l’arquitectura.
També inclou els 20 itineraris guiats organitzats amb motiu del Congrés. Entre les rutes destacades, hi ha Testimonis del japonisme a Barcelona, Cooperatives d’habitatge, Todo sobre mi madre o L’empremta de Joan Miró a Barcelona.
L’eina, inspirada en aplicacions de cites i de cerca d’habitatge, vol facilitar una aproximació més intuïtiva i interactiva a l’arquitectura. Tal com explica Omar Ornaque, cocreador de l’aplicació: "igual que a les apps de cites, tu esculls com vols que siguin els edificis, se’t proposen opcions i, fent ‘swipe’ a dreta o esquerra, les descartes o les afegeixes a la ruta que estàs creant".