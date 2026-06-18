L'Ajuntament de Barcelona porta a la Fiscalia una presumpta agressió sexual d'un bomber
- La víctima es va despertar desorientada en el parc de bombers de la Zona Franca
- El consistori ha suspès el treballador i anuncia noves mesures de seguretat als recintes
L'Ajuntament de Barcelona ha traslladat a la Fiscalia una agressió sexual a una dona, l'autor és presumptament un bomber en un parc del cos situat a la Zona Franca. Els fets, segons fonts municipals, haurien tingut lloc durant el cap de setmana del 6 i 7 de juny i ja s'han denunciat a la Fiscalia.
Segons la informació detallada pel consistori en roda de prensa pel tinent de Seguretat, Albert Batlle, el bomber hauria accedit al recinte amb el seu cotxe el diumenge 7 per anar a treballar. És durant aquest dia quan transcendeix que hi ha una dona al cotxe particular del bomber. La víctima afectada, aliena al cos de Bombers, va ser localitzada desorientada a l’interior d’un vehicle després que truqués al telèfon d'emergències 112.
Segons Batlle, l'home hauria consumit alcohol i drogues prèviament. També ha matisat que a hores d'ara no saben concretar on ni quan hauria tingut lloc la presumpta agressió sexual, més enllà d'emmarcar-ho en el cap de setmana i saber que la dona es va llevar dins del cotxe amb el qual el bomber va accedir al parc per treballar diumenge al matí.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va assistir la dona i la va traslladar a l’Hospital Clínic de Barcelona, on es va activar el protocol per casos de violència sexual. Aquest procediment inclou atenció mèdica específica i suport psicològic.
El consistori supen al bomber
Els fets van transcendir el dia 8 de juny. "De confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i les normes que regeixen els Parcs de Bombers", ha dit de manera contundent Batlle. Així mateix, el consistori ha reaccionat de manera immediata i ha decidit suspendre el bomber de tant de funcions com de sou de manera cautelar.
“♀️🟣 L'Ajuntament de Barcelona trasllada a la fiscalia la presumpta agressió d'un bomber a una dona.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 18, 2026
🗣️ "De confirmar-se, es tractaria d'uns fests d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i les normes que regeixen els Parcs de Bombers" pic.twitter.com/EoI5AnG4mc“
Fonts municipals subratllen la voluntat de col·laborar amb la justícia i aplicar tolerància zero davant qualsevol conducta incompatible amb el servei públic. El cas continua obert i pendent de l’evolució de la investigació judicial
Mesures de seguretat als parcs de bombers
El consistori ha anunciat que instal·larà càmeres de vigilància als voltants dels parcs de bombers, ja que actualment aquests espais no disposen d’aquest sistema. Aquesta decisió forma part d’un paquet de mesures per reforçar la seguretat i prevenir situacions similars.
Fonts municipals subratllen la voluntat de col·laborar amb la justícia i aplicar tolerància zero davant qualsevol conducta incompatible amb el servei públic. El cas continua obert i pendent de l’evolució de la investigació judicial.
Telèfons de denúncia
Les dones que pateixen una situació de violència masclista disposen d'un servei d'atenció permanent que funciona de manera ininterrompuda durant tot l'any a través dels números de telèfon 016 o 900.900.120, que són gratuïts i confidencials. També poden trucar al telèfon d'emergències 112 o demanar assessorament policial via missatgeria instantània al número de WhatsApp 601.00.11.22.