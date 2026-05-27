Alexia Putellas s'acomiada del Barça entre llàgrimes: "El moment perfecte era després d'aixecar la quarta Champions"
- La capitana blaugrana deixa el club després de 14 anys, 38 títols i 232 gols
- Assegura que marxar ara evita "desdibuixar el camí" construït amb el Barça
El barcelonisme ha plorat aquest dimecres la marxa de la seva jugadora més icònica. Alexia Putellas s'ha acomiadat entre llàgrimes, homenatges i mantejada després de catorze temporades amb la samarreta blaugrana.
La capitana posa punt final a una etapa irrepetible amb 38 títols, 507 partits i 232 gols, convertida ja en el gran símbol de la professionalització i l'expansió mundial del futbol femení.
“🔵🔴 Alexia Putellas, en el seu comiat al Camp Nou:— RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 27, 2026
"Sentia que continuar al Barça podia desdibuixar tot el camí que havíem construït". pic.twitter.com/vXBEskSWaP“
La de Mollet del Vallès diu adeu definitivament a l'afició aquest vespre al Johan Cruyff, en el partit davant la Reial Societat, però el comiat institucional ja ha deixat moments carregats d'emoció.
El "moment perfecte" per marxar
Alexia ha justificat la seva decisió amb que el final ideal arribava després de tornar a conquerir Europa: "sentia que continuar al Barça podia desdibuixar el camí que havíem construït i aixecar la quarta Champions del club a Oslo ha estat el moment perfecte".
La migcampista ha admès el desgast emocional acumulat després d'anys d'exigència màxima. "Ahir sentia un buit gegant, em feia molt mal el cor i avui estic molt plena d'amor", ha afirmat entre llàgrimes.
Alhora, també ha reconegut que la seva obsessió competitiva li ha impedit ser conscient de tot el que ha aconseguit. "Imagineu la roda d'exigència i ambició que portes que no ets conscient de quants títols has guanyat, sempre vas a pel següent".
Tot i que encara no ha revelat el seu futur, els rumors situen el seu pròxim destí a Anglaterra.
Una trajectòria irrepetible
Alexia Putellas deixa el Barça com la futbolista amb més títols de la història del club. El seu palmarès resumeix una era daurada del futbol femení blaugrana: 4 Champions League, 10 Lligues, 10 Copes de la Reina, 6 Supercopes d'Espanya i 8 Copes Catalunya.
A nivell individual, la catalana també ha marcat una època amb dues Pilotes d'Or i dos premis The Best FIFA. Però el seu impacte va molt més enllà dels números.
Ha estat la líder visible del creixement del futbol femení a Catalunya, a Espanya i arreu del món. Va formar part de la selecció espanyola campiona del món el 2023 i amb el Barça va protagonitzar els màxims rècords d'assistència més importants de la història del futbol femení.
El paper clau de Xavi Llorenç
Un dels moments més emotius de l'acte ha arribat amb la presència de Xavi Llorenç, entrenador del Barça femení entre el 2006 i el 2017 i una de les figures determinants en la carrera de la capitana.
Llorenç ha recordat el retorn d'Alexia al Barça, quan tenia només 18 anys i ha destacat la seva ambició competitiva i el compromís amb el club i el futbol.
Per la seva banda, Alexia s'ha emocionat profundament recordant aquella conversa amb Llorenç al 2012 en un bar de Mollet. Li va dir que podia marcar un abans i un després i convertir-se en un emblema del club.
"Era més que un entrenador. Ens va ensenyar els valors i vaig entendre el que significava ser jugadora del Barça"
El reconeixement del vestidor i del club
Durant l'acte s'han projectat vídeos de reconeixement de companyes, exjugadores i llegendes del club. Melanie Serrano, Vicky Losada, Virginia Torrecilla, Andrés Iniesta, Sergio Busquets, Pedri, Raphinha, Hristo Stoítxkov o Joan Laporta han volgut agrair la seva trajectòria blaugrana.
La jove Vicky López, una de les futbolistes amb qui més vincle ha generat dins el vestidor, l'ha definit com l'exemple del dia a dia.
Alexia també ha tingut paraules per a les seves companyes: "Estan preparades per seguir el camí i fer història".
“"M'he buidat. He intentat que, d'ara endavant, les coses que hem guanyat segueixin allà"“
D'altra banda, el president en funcions, Rafa Yuste, també ha recordat les dificultats personals que ha superat la jugadora al llarg de la seva carrera. "Ets una icona per a moltes nenes i nens que creixen en el món del futbol", ha assegurat.
Un vincle etern amb el Barça
Tot i el comiat, Alexia ha volgut deixar clar que la seva relació amb el club continuarà viva. La futbolista ha anunciat que la seva fundació, creada fa dos anys i centrada en la formació emocional i educativa de nenes a través del futbol, impulsarà una nova acadèmia conjuntament amb el Barça.
“⚽️ Alexia Putellas diu adeu al Barça, però seguirà vinculada al club amb una acadèmia.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 27, 2026
Un projecte amb el qual vol ajudar fins a 400 nenes en situació de vulnerabilitat a través del futbol. pic.twitter.com/P8bHfW7xTO“
Actualment, la fundació treballa amb prop de 300 nenes en situació de vulnerabilitat social.