La veïna de Barcelona aïllada al Clínic torna a donar negatiu
- La segona prova PCR que li han fet en 7 dies confirma que no té el virus i continua sense manifestar cap símptoma
- La salut de l'únic dels 14 passatgers del creuer que ha desenvolupat la malaltia millora i està estable
La dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona des de fa una setmana per haver estat identificada com a contacte d'una persona amb hantavirus ha tornat a donar negatiu en la segona prova PCR.
Segons el departament de Salut, es manté asimptomàtica i en bon estat general. Continuarà en situació de confinament i observació a l'Hospital Clínic "durant el període previst de seguiment preventiu" d'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries. El dispositiu assistencial i de salut pública continua actiu en coordinació amb les autoritats sanitàries de l'Estat.
El Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) va identificar la dona com a contacte després d'haver compartit avió amb una ciutadana neerlandesa que va acabar morint d'hantavirus a Sudàfrica. En un primer moment, la veïna de Barcelona no va ser detectada com a tal per un canvi de seient a l'avió, cosa que, segons fonts sanitàries, va dificultar localitzar-la i procedir a la primera reconstrucció de contactes.
Situació controlada a Espanya
Mentrestant, l'únic pacient espanyol amb hantavirus ingressat a l'hospital Gómez Ulla, a Madrid, segueix estable i millorant, mentre els seus 13 companys del vaixell Hondius aïllats al mateix centre continuen asimptomàtics, han informat aquest dissabte fonts del Ministeri de Sanitat.
L'home de 70 anys està a la Unitat d'Aïllament i Tractament d'Alt Nivell des de dilluns passat, quan va donar positiu, i hi seguirà fins a la recuperació clínica, segons marca el protocol per gestionar el brot d'hantavirus aprovat per la Comissió de Salut Pública.
La resta dels passatgers del creuer estan aïllats en habitacions individuals i cap ha manifestat símptomes de la malaltia. Tot i això, hauran de mantenir la quarantena perquè el període d'incubació de l'hantavirus és de diverses setmanes.
Segons el ministeri de Sanitat, l'aïllament es podrà allargar fins a un màxim de 42 dies, és a dir, fins al 21 de juny. La previsió és que les primeres 4 setmanes siguin de quarantena estrcita hospitalària, mentre que després s'obrirà la porta a que l'aïllament pugui ser domiciliari, sempre que es donin les condicions.
Els 13 seran sotmesos a una nova PCR previsiblement dilluns. Si torna a ser negativa, d'acord amb el protocol, podran rebre visites amb el vestit de protecció EPI adequat i, si les condicions del centre sanitari ho permeten, sortir de l'habitació per zones comunes a la mateixa planta, amb màscara FFP2 en tot moment, higiene de mans amb gel hidroalcohòlic i amb supervisió del personal.
És la mateixa situació en què es troben les dues dones, de Barcelona i Alacant, que van compartir un vol de Johannesburg als Països Baixos amb la ciutadana neerlandesa morta i que, com la resta de contactes, de moment tampoc han manifestat símptomes de patir la infecció.