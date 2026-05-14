Torna la Nit dels Museus a Catalunya amb una gran festa cultural fins a la matinada
- 94 espais de Barcelona obren gratuïtament amb concerts, espectacles i experiències immersives fins a la 1:00 de la matinada
- Nous equipaments, rutes nocturnes i activitats per a tots els públics marcaran una edició dedicada a unir la cultura i la ciutadania
La cultura torna a conquerir la nit de Barcelona i l'àrea metropolitana aquest dissabte 16 de maig amb una nova edició de La Nit dels Museus 2026. Des de les 19:00 h i fins a la 1:00 de la matinada, un total de 94 espais culturals obren les portes de manera gratuïta per oferir una experiència única entre art, història, música i espectacles.
La cita, que s'allarga fins dilluns 18 de maig coincidint amb la celebració del Dia Internacional dels Museus, s'ha consolidat com una de les grans nits culturals de l'any. Museus, centres patrimonials i espais històrics de Barcelona, Badalona, l'Hospitalet, Cornellà de Llobregat, Sant Joan Despí, Esplugues de Llobregat, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet ofereixen una programació especial amb concerts, projeccions, tallers, visites guiades, experiències immersives i activitats familiars.
Nous espais i equipaments renovats
L'edició d'aquest any arriba amb diverses novetats... Per primera vegada participen espais com el Gran Hotel Barcino, el Centre Cultural La Bòbila i La Florida 6.0 de l'Hospitalet. A més, alguns equipaments es presenten completament renovats, com el Centre d'Interpretació del Castell de Montjuïc o les seus de la Casa de l'Aigua i Fabra i Coats del Museu d'Història de Barcelona.
Una de les grans protagonistes de la nit és també el Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, que enguany commemora el seu 700è aniversari.
Montjuïc, epicentre cultural de la nit
La muntanya de Montjuïc esdevé de nou un dels grans punts neuràlgics de la celebració amb fins a onze equipaments oberts simultàniament. Aquesta concentració permet als visitants traçar rutes nocturnes entre alguns dels museus i espais patrimonials més emblemàtics de la ciutat, com ara el Castell de Montjuïc, el MNAC, el Museu d'Arqueologia, el Pavelló Mies van der Rohe, entre d'altres.
Els assistents poden gaudir tant de les col·leccions permanents com de propostes extraordinàries preparades específicament per a la jornada. Moltes d'elles estan pensades especialment per a famílies i públic jove, amb tallers, concerts, visites teatralitzades i espectacles interactius.
Apropar la cultura a tothom
La Nit dels Museus va començar el 1977 pel Comitè Internacional dels Museus (ICOM) amb la finalitat de fer arribar la cultura a tots els públics i alhora fer-la accessible per a les butxaques de qualsevol família. Per això, és una nit dedicada a visitar els museus de franc.
El lema d'aquest any vol profunditzar en la seva essència i, a més, fer una crida a la reflexió sobre el món actual, on la societat cada cop està més dividida en temes ideològics i es viuen moments convulsos amb països en guerra. "Museus unint un món dividit", reivindica el paper dels museus com a espais de diàleg, inclusió i convivència capaços de superar tot tipus de divisió cultural i social.
Durant tot el cap de setmana, Catalunya acull prop de 200 esdeveniments artístics i patrimonials en més de 60 de municipis. Lleida, Tarragona i Girona també es sumen a la iniciativa el dissabte 16 de maig.
La majoria d'activitats són d'accés lliure, tot i que alguns espais requereixen reserva prèvia per limitació d'aforament. La programació completa es pot consultar al web oficial de La Nit dels Museus.