La Fiscalia demana 26 anys de presó per l'acusat de l'assassinat d'Helena Jubany
- El ministeri públic sol·licita l’obertura de judici amb jurat popular contra l’acusat de la mort d’Helena Jubany, ocorreguda a Sabadell l’any 2001
- La Fiscalia l’assenyala com a responsable d’haver drogat la jove i llançat-la des del terrat d’un edifici
La Fiscalia Provincial de Barcelona ha presentat l’escrit d’acusació pel cas de la mort d’Helena Jubany. El document demana l’obertura de judici oral davant un Tribunal del Jurat contra Santi Laiglesia, a qui atribueix un delicte d’assassinat amb alevosia i un delicte de detenció il·legal.
Per aquests fets, el ministeri públic sol·licita una pena total de 26 anys de presó: 20 anys per l’assassinat i 6 anys per la detenció il·legal.
Drogada i llançada al buit
Segons el relat de les conclusions provisionals, els fets es remunten a la matinada del 2 de desembre de 2001, a Sabadell. La Fiscalia sosté que a la víctima se li van administrar benzodiazepines de manera conscient i en quantitat suficient per anul·lar completament les seves capacitats físiques i psíquiques.
Aprofitant aquesta situació d’indefensió absoluta, la jove bibliotecària hauria estat traslladada fins al terrat d’un edifici, des d’on va ser llançada al buit. La caiguda li va provocar ferides traumàtiques que van causar-li la mort.
L’escrit d’acusació assenyala que l’acusat va participar activament en els fets i que, tot i tenir la capacitat d’evitar la mort d’Helena Jubany, no ho va fer. La Fiscalia considera acreditada la seva implicació directa en l’assassinat.
Sobreseïment per a altres investigats
En paral·lel, el ministeri públic ha sol·licitat el sobreseïment provisional de la causa respecte als altres dos investigats, F. J. J. M. i A. I. E. R. El fiscal entén que no hi ha proves suficients per considerar que les seves conductes constitueixin una infracció penal.
Indemnitzacions a la família
Pel que fa a la responsabilitat civil, la Fiscalia demana que l’acusat indemnitzi la família d’Helena Jubany amb un total de 600.000 euros. D’aquesta quantitat, 200.000 euros corresponen a cadascun dels pares i 100.000 euros a cadascun dels dos germans.
També sol·licita una ordre d’allunyament i prohibició de comunicació amb els familiars durant un període superior en cinc anys a la pena de presó que es pugui imposar.
Judici amb jurat popular
El cas es resoldrà mitjançant un Tribunal del Jurat a l’Audiència Provincial de Barcelona, és a dir amb un jurat popular. Entre les proves proposades per al judici hi ha l’interrogatori de l’acusat, el testimoni de nombrosos amics i veïns, així com una àmplia prova pericial.
Aquesta inclou informes toxicològics, anàlisis d’ADN i estudis cal·ligràfics, que hauran de contribuir a aclarir definitivament els fets d’un dels casos més mediàtics i prolongats de la crònica judicial catalana.