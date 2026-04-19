Microbusos per facilitar fer tràmits amb la Generalitat
- Una flota de 5 vehicles farà diferents rutes per arribar a totes les comarques i atendre al voltant de 600.000 persones
- Un agent digital assistirà la ciutadania per fer gestions relacionades amb renovació de certificats, demanar ajudes o fer consultes diverses
A partir de la setmana vinent s'implantarà un nou servei d'atenció ciutadana per facilitar l'accés a tràmits i gestions presencials en municipis petits i rurals de Catalunya. En concret, 5 vehicles recorreran un cop al mes 200 municipis amb pocs habitants, dispersos geogràficament o amb limitacions de mobilitat.
En aquestes oficines es podrà sol·licitar informació sobre tràmits i serveis i rebre suport per a la realització de gestions en línia, donar-se d'alta en sistemes d'identificació digital i gestionar cites amb l'administració.
Les furgonetes, que comptaran amb un conductor i un agent digital, estaran disponibles per renovar certificats, demanar ajudes i traslladar consultes, amb l'objectiu que no s'hagin de fer desplaçaments llargs o dependre de familiars o altres acompanyants.
La implementació d'Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) mòbils és una mesura en línia amb el nou model d'atenció ciutadana que està impulsant el Govern en la seva aposta per reformar l'administració. Entre aquest any i el vinent hi destinarà 2,4 milions d'euros.
Rutes de les OAC mòbils
Les oficines itinerants visitaran els pobles un cop cada 4 o 5 setmanes, i prestaran el servei en intervals d'entre una hora i mitja i 3 hores, habitualment als matins. El calendari es pot consultar a través d'internet o bé del telèfon 012.
Per decidir les parades dels microbusos s'han considerat criteris com l'edat de la població en aquests municipis, que la distància fins al consell comarcal més proper sigui de més de 13 quilòmetres, i a l'OAC presencial més propera de més de 30 quilòmetres, o estigui a més d'una hora i 20 minuts de trajecte, i que en aquest municipi es realitzin més del 13% dels tràmits presencialment.
Un microbús cobrirà les comarques d'Osona, Maresme, Vallès Oriental (Barcelona), Ripollès, Alt Empordà, Selva, Baix Empordà i Garrotxa (Girona); un segon l'Alt Urgell, Cerdanya, Alta Ribagorça, Aran, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Noguera i Berguedà (Lleida); un altre Segrià, Garrigues, Urgell, Pla d'Urgell, Solsonès, Segarra (Lleida), Bages, Berguedà, Lluçanès i Moianès (Barcelona).
El quart farà la ruta en l'Alt Penedès, Garraf, Anoia (Barcelona), Baix Penedès, Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès, Conca de Barberà i Priorat (Tarragona); i el cinquè Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta (Tarragona).
Reforma de l'atenció ciutadana
La implantació d'aquest servei és fruit, segons el Govern, de l'èxit i la "gran acceptació" que ha tingut una prova pilot posada en marxa a les Terres de l'Ebre l'any 2024, que ha permès atendre, sobretot, persones de més de 65 anys, amb més dificultats per fer tràmits en solitari i en línia.
En una mica menys de 2 anys, aquestes oficines mòbils han ajudat a fer un total de 2.047 gestions o tràmits, relacionats principalment amb els sistemes d'identificació digital, sol·licituds de prestacions i de permisos, subvencions per a renovables o ajudes per la compra de cotxes elèctrics, entre altres.
La intenció de l'executiu és que abans que acabi la legislatura entri en funcionament una xarxa formada per 11 OAC integrades que arribarà a totes les vegueries amb l'objectiu d'oferir diversos serveis en un únic punt d'accés, reduir desplaçaments i temps d'espera. Les noves OAC integrades estaran a La Seu d'Urgell, Puigcerdà, Tremp, Lleida, Tortosa, Tarragona, Vilafranca del Penedès, Girona i Manresa. A la ciutat de Barcelona n'hi haurà a Ciutat Vella i a l'Eixample.
El nou model combina nous canals digitals com l’Oficina Virtual, en marxa des del desembre passat per poder fer tràmits amb videoatenció, els punts d’atenció personalitzada amb videoatenció i la renovació del portal gencat.cat.