Arriba la 10a edició del BCN Film Fest amb 90 pel·lícules
- La pel·lícula 'Viatge al país dels blancs' obre el certamen amb una història de migració i superació
- Willem Dafoe, Haifaa Al-Mansour, Hombres G i José Luis Garci, entre els protagonistes del festival
Una història de somnis i ferides obre aquest dijous el 10è BCN Film Fest. La pel·lícula 'Viatge al país dels blancs', dirigida per Dani Sancho, dona el tret de sortida al festival amb el relat vital d'Ousman Umar.
El film recrea el viatge que va iniciar amb només 12 anys des de Ghana cap a l'idealitzat "país dels blancs", marcat per la duresa del trajecte i la supervivència als carrers de Barcelona.
Una experiència migratòria travessada per traumes i oportunitats, però que es troba amb la Montse, interpretat per Emma Vilarasau, que l'acull per donar-li les oportunitats que li negaven.
En total, són 90 títols, entre ells 19 premières mundials i 19 cintes catalanes.
Premis i reconeixements
La gala serveix per retre homenatge a José Luis Garci, que rep el premi d’honor. El cineasta, guanyador de l'Oscar per 'Volver a empezar', veurà també com es projecta una versió restaurada de 'El crack'.
Una altra de les guardonades és Montse Triola, que rep el Screen International Award for Catalan Producer of the Year, reconeixent una trajectòria vinculada a cineastes com Albert Serra.
Presències destacades
El gran reclam internacional de l'edició és Willem Dafoe, que presenta 'El anfitrión'. L'actor encapçala una llista de convidats que inclou noms com Haifaa Al-Mansour, amb 'Unidentified'; Fatih Akin, director de 'La isla de Amrum', o Damiano Michieletto, director de 'Primavera'.
També hi participen Hombres G, protagonistes del documental 'Los mejores años de nuestra vida'.
Secció oficial
La competició inclou una àmplia varietat de títols, des de 'La isla de Amrum' fins a 'Rosemead' o 'The choral'. També hi destaca la producció catalana 'Hermanos'. Entre els noms propis, sobresurten actors com Ralph Fiennes o Lucy Liu.
El festival programa també projeccions fora de concurs com 'Magallanes', amb Gael García Bernal, o 'Mallorca confidencial'.
En l'àmbit documental, destaca 'Uno de los nuestros: Legado Joan Roca', dedicat al xef Joan Roca, així com 'Por qué no escribo nada', el documental sobre l'escriptora Carme Laforet, d'Isabel Fernández.
A més a més, enguany se celebra el centenari dels Cinemes Verdi amb la secció Imprescindibles, que inclou clàssics com 'Encadenados' o 'Cinema Paradiso'.