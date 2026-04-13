El jutjat d'Osca dona 56 setmanes al MNAC per retornar els murals de Sixena
- El museu havia demanat 64 setmanes, però el tribunal l'escurça perquè valida els estudis previs fets pels aragonesos
- El govern aragonès adverteix que el termini de devolució comença a contar des d'aquest mateix dilluns amb la notificació a les parts
El jutjat número 2 d’Osca ha fixat un termini de 56 setmanes perquè el MNAC lliuri els murals de Sixena al Govern d’Aragó, segons una resolució de la magistrada Rocío Vergas. El còmput del termini comença aquest mateix dilluns, amb la notificació a les parts.
El museu català havia demanat 64 setmanes, mentre que l’Aragó en reclamava 28. El tribunal valida en gran part el calendari del MNAC, però l’escurça en vuit setmanes perquè dona per fets els estudis previs elaborats pels tècnics aragonesos i redueix diverses fases del procés.
La consellera de Cultura, Sònia Hernández, assegura que contactarà amb el MNAC per saber què diu la sentència i "veure la situació real de tot".
Control del compliment
La resolució obliga el MNAC a justificar de manera successiva i documentada el compliment de cadascuna de les fases del trasllat. Qualsevol incompliment, encara que sigui parcial, permetrà a l’Aragó executar la sentència a costa del museu.
El director general de Cultura del Govern d’Aragó, Pedro Olloqui, ha celebrat la decisió i destaca que la jutgessa deixa clar que la titularitat aragonesa dels murals està resolta i que el trasllat és viable, tal com ja va establir el Tribunal Suprem amb informes de pèrits del mateix MNAC.
El govern de l'Aragó celebra la decisió i insisteix que el retorn "és totalment viable"
Instal·lació a Sixena
Un cop retornades les pintures, l’Aragó obrirà un procés de verificació de l’estat de conservació abans de la seva instal·lació definitiva al Monestir de Sixena. Olloqui evita donar terminis d’exposició i subratlla que no cal precipitar-se.
En tot cas, ara hi ha possibilitat de presentar un recurs de reposició en el termini de cinc dies, sense que això suposi interrompre la seva exeució ni els terminis fixats pel jutjat.