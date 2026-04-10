Catalunya ampliarà les places de Medicina amb 195 ofertes en centres privats
- El Pla Integral dels estudis de Medicina vol créixer un 50% fins al 2031
- La medicina forense només ofereix 18 places MIR a tot l'Estat i necessita relleu generacional
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat 195 noves places de Medicina en universitats privades per al curs 2026-2027. La mesura forma part del Pla Integral dels estudis de Medicina, que vol passar de les 1.333 places actuals a 2.025 l'any 2031.
Illa ha defensat que ampliar l'oferta és clau per "atendre la vocació i no generar frustració" i ha insistit en la necessitat de retenir talent en un sistema sanitari que afronta reptes com l'envelliment de la població i l'augment de la cronicitat.
Més places per formar metges
Les noves places es distribuiran entre diferents universitats: 120 a la Universitat Ramon Llull, 50 a l'Abat Oliba-CEU i 25 més a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.
Aquest increment és el primer pas d'un pla que preveu sumar 692 estudiants més fins al 2031, amb 497 places públiques a partir del 2028. En paral·lel, el Govern també treballa per agilitzar l'acreditació d'hospitals com a centres universitaris i ampliar la xarxa formativa.
Inversions i noves infraestructures
El pla també inclou inversions en infraestructures amb una partida de 100 milions d'euros per a nous equipaments a Reus, Lleida i Barcelona.
Entre els projectes destacats hi ha el desenvolupament del Campus Bellissens a Reus, el Campus Salut a Lleida i nous edificis al Campus Diagonal de Barcelona.
A més, s’han anunciat mesures com els préstecs condonables a la UVic-UCC, que permetran reduir el cost dels estudis a canvi de finalitzar la formació al centre.
La medicina forense busca trencar tòpics
La medicina forense intenta atraure nous professionals i desfer la imatge estereotipada que sovint es veu a les pel·lícules. "Sobta quan dius que et vols dedicar a forense", explica Cristina Rubio, metgessa resident de segon any.
La major part de la feina se centra en reconeixements de lesionats, valoracions psiquiàtriques i assistència als judicis. També tenen un paper destacat en àmbits com la violència masclista o el tràfic d’éssers humans, amb unitats especialitzades i guàrdies específiques. Només el 4% de les prop de 100.000 actuacions anuals són autòpsies.
Tot i la seva importància, continua sent una especialitat minoritària. Aquest any només s'ofereixen 18 places MIR a tot l'Estat, quatre de les quals a Catalunya. La residència dura quatre anys i inclou formació en hospitals, psiquiatria, laboratoris i patologia.