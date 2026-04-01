Les mones de Pasqua canvien de format, tot i mantenir les tradicions
- Creixen les compres de la mona on-line i per encàrrec a domicili
- L'encariment del cacau impulsa altres alternatives: tallers de cuina de mones i les fetes a casa
El Dilluns de Pasqua continua sent una de les celebracions més arrelades a Catalunya, amb la mona com a gran protagonista. Cada any, els padrins mantenen viva la tradició regalant aquest dolç als seus fillols. I encara que hi ha coses que es mantenen, els hàbits de consum estan canviant considerablement: les compres on-line i el servei a domicili guanyen terreny, mentre conviuen amb la tradició de les pastisseries i les elaboracions casolanes.
La mona en constant evolució
En els darrers anys, cada cop són més les famílies que opten per encarregar la mona a través d'internet o rebre-la directament a casa. El salt al món digital en aquest sector permet a moltes pastisseries ampliar el seu abast amb catàlegs virtuals i sistemes de reserva anticipada. Tot i reforçar la seva presència a Internet, els establiments físics continuen sent un punt clau durant la Setmana Santa, amb cues habituals de clients que busquen la mona més original i la de millor qualitat.
Els més creatius busquen, fins i tot, altres alternatives, combinant tradició i experiència, amb els tallers de "Elabora la teva pròpia mona", organitzats per les pròpies pastisseries o obradors, com el de Blanxart. Una opció per gaudir en família i cada cop més triada per entretenir als més petits de la casa. Alhora, segons expliquen, ofereixen "una alternativa més econòmica, que no pas comprar la mona ja feta que comporta més elaboració. El taller oscil·la entre 18 euros, el més senzill, fins a 25 per persona. En canvi les mones ronden els 40 euros de mitjana".
Les millors figuretes de xocolata
Un any més l'agència de màrqueting gastronòmic, Sr y Sra Cake, reconeix les millors elaboracions de les mones de Pasqua diferenciant entre les figures de xocolata i la mona tradicional. En aquest marc, la pastisseria La Colmena s'ha endut el primer premi en la categoria de figures de xocolata amb la peça 'Jack Sparrot' que ha requerit unes tres setmanes de treball.
Es tracta d'una elaboració molt acurada, inspirada en el món dels pirates i amb una picada d'ullet al personatge de Jack Sparrow dels Pirates del Carib, una aposta per una temàtica atemporal que, segons explica el seu creador, Xavier Arévalo, "mai passa de moda".
La figura original, valorada en 300 euros, s'ha recreat també en versions més petites i d'edició limitada, disponibles només per encàrrec per 290 euros, amb l'objectiu de fer-la més accessible al públic. Tot i l'encariment del cacau, Arévalo assegura que "la pastisseria ha assumit l'augment del cost sense repercutir-lo en el preu final, prioritzant així el client sense renunciar a la qualitat del producte".
El segon premi ha recaigut sobre la pastisseria L'Atelier, que han presentat "la Sarganta de Gaudí", sobre un ou de xocolata blanca que simbolitza la façana de la Casa Batlló. L'artista d'aquesta figura de xocolata, Marianna Camps, es va inspirar "primer en la coincidència que aquest any es celebra tant el centenari d'Antoni Gaudí com els 100 anys de la inauguració del Park Güell, i segon en la façana de la Casa Batlló. És l'obra que més m'agrada del geni modernista i la primera que vaig visitar. Jo era petita, anava de la mà de la meva mare... Per mi té un carinyo especial".
Pel que fa a la categoria de mones tradicionals el guardó se l'emporta L'Espiga d'Or, el forn de Vilanova i la Geltrú de Jordi Morera. "La nostra mona és un brioix amb caràcter, amb oli d'oliva, espècies com la canyella, la matafaluga o el coriandre, i aromes com el moscatell o l'anís. És una massa viva, que evoluciona al llarg de l'any i que en el moment de Setmana Santa es torna més especiada i intensa", detalla Morera.
S'encareix el cacau
Aquest any les mones de Pasqua arriben amb preus estables respecte a l'any anterior tot i l'augment del preu del cacau, un dels factors que està condicionant l'elecció de les mones aquesta temporada.
La xocolata s'ha encarit més d'un 7%, segons les últimes dades recollides de l'IPC. Una situació que es veu agreujada pel conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà. La possibilitat de restriccions al transport marítim, especialment a l'estret d'Ormuz, ha incrementat els costos logístics, assegurances i combustible, afectant el preu final del producte.
Però no frena al sector, que decideix innovar per seguir captant l'atenció dels consumidors. Un exemple és la irrupció de tendències com la "xocolata Dubai", que inspira creacions com l'"Ou Dubai": cobertura de xocolata blanca, farcit de festuc i pasta kataifi o propostes més tradicionals com l'"Ou Pa", que recupera sabors clàssics amb ametlles i pa.
La mona de Pasqua del 2026 confirma una tendència clara: la tradició es manté, però s'adapta als nous temps i evoluciona sense perdre la seva essència.