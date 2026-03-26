El CaixaForum de Barcelona recull la composició artística de Matisse

  • 'Chez Matisse. El llegat d’una nova pintura' del 27 de març fins al 16 d'agost al CaixaForum de Barcelona
  • Les 45 obres del pintor francés i les 49 peces d'altres artistes provenen del Centre Pompidou de París
'Autoretrat' de Henri Matisse a l'exposició 'Chez Matisse. El llegat d'una nova pintura' al CaixaForum Barcelona ACN | Pere Francesch
Yasmina Naranjo Wilson

"Antivirtuós", així és com defineix la comissaria de l'exposició, Aurélie Verdier, al pintor de l'art modern Henri Matisse, perquè va ser capaç de construir una nova bellesa a partir de la simplificació de les formes. Això sí, amb molts colors. Del 27 de març fins al 16 d'agost el CaixaForum de Barcelona recull la col·lecció de l'artista francès 'Chez Matisse. El llegat d’una nova pintura'. 

Verdier, conservadora en cap de les Col·leccions modernes del Musée National d'Art Moderne Centre Pompidou, defensa que "encara hi ha aspectes nous a descobrir" sobre la seva figura a través de noves mirades i perspectives que el posicionen en "un dels més importants del segle XX".

Un recorregut per la seva evolució artística

La mostra, fruit de la col·laboració amb el Centre Pompidou, reuneix 45 obres de Matisse juntament amb 49 peces d'altres artistes, establint un joc de referències creuades que evidencia la seva influència en les avantguardes i en creadors contemporanis.

L'exposició 'Chez Matisse. El llegat d'una nova pintura' al CaixaForum Barcelona ACN | Pere Francesch

Des dels seus inicis vinculats al fauvisme i el puntillisme, passant per les etapes més fosques durant la Primera Guerra Mundial, fins als seus icònics collages finals, l'exposició traça un recorregut complet per la trajectòria d'un artista en constant evolució.

L'art com a impuls del cor

"Matisse no pintava les coses, sinó la relació entre elles", recorda Verdier. Pel pintor, l'art modern era "un impuls del cor", una idea que va marcar tota la seva obra. Nascut en una família de comerciants de teixits i pigments al nord de França, l'artista va abandonar els estudis de dret per dedicar-se plenament a explorar el color i la llibertat creativa.

Lluny de la imatge del geni innat, Matisse va construir el seu llenguatge artístic a través del treball constant. Aquesta recerca el va portar a revolucionar la pintura amb composicions vibrants i escenes quotidianes carregades d'expressivitat.

El CaixaForum revela el batec del color amb l'exposició 'Chez Matisse'

Diàleg amb altres artistes

La col·lecció també posa el focus en la relació de Matisse amb altres artistes contemporanis del segle XX, com Pablo Picasso, Georges Braque o Albert Marquet, entre d'altres.

Entre les peces destacades hi ha el retrat de la seva filla Marguerite o El luxe, replicada dècades després per altres artistes.

  • Una escultura a l'exposició 'Chez Matisse. El llegat d’una nova pintura' al CaixaForum Barcelona

  • Dos visitants davant 'Les làmines de Jazz' al CaixaForum Barcelona

La llibertat fins al final

A la seva etapa final, amb problemes de salut, Matisse va innovar amb els seus famosos collages de paper retallat, "pintant amb tisores". "Un artista no ha de ser presoner de si mateix ni del seu estil", afirmava.

