Retrets a Lufthansa en l'onzè aniversari de l'accident de Germanwings
- L'Associació d'Afectats pel Vol 9525 lamenta l'absència de la companyia alemanya en l'acte d'homenatge que s'ha fet a l'Aeroport del Prat
- Els presidents de la Generalitat i del Parlament, Salvador Illa i Josep Rull, fan costat a les famílies de les víctimes
Autoritats polítiques i familiars de les víctimes del vol 9525 de Germanwings han recordat aquest diumenge l'accident, que va passar el 24 de març del 2015, quan un copilot va estavellar als Alps francesos un avió procedent de Barcelona i que es dirigia a Düsseldorf (Alemanya). Hi van morir 150 persones.
En nom de les famílies, la presidenta de l'Associació d'Afectats pel Vol Germanwings 9525, Lourdes Bonet, ha recordat les víctimes i ha mostrat la seva "missió ferma i necessària per transformar el patiment en acció".
“💐 Acte d'homenatge a les víctimes en l'onzè aniversari de l'accident d'un vol de Germanwings als Alps francesos pic.twitter.com/0jPuw2oyHZ“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 22, 2026
Al mateix temps ha criticat la decisió de Lufthansa, la companyia aèria matriu del qual formava part la desapareguda Germanwings, de no participar en l'homenatge d'enguany quan es compleixen 11 anys de la tragèdia. "És percebuda com un allunyament de la responsabilitat moral envers les víctimes", ha dit, i ha insistit en la necessitat de millorar la legislació i els protocols de seguretat perquè aquest tipus de sinistres no tornin a passar i s'eviti que "altres famílies passin pel mateix".
Suport de les institucions
A l'homenatge, que s'ha fet a la Terminal 2 de l'Aeroport del Prat, hi han assistit el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, i l'actual directora de l'aeroport, Eva Valenzuela, entre d'altres càrrecs institucionals i representants dels cossos i forces de seguretat.
En el seu discurs, Illa ha agraït als familiars de les víctimes la seva "actitud constructiva i voluntat de millora dels protocols de seguretat" i ha posat a la seva disposició l'ajuda del Govern. "Recordar des de la serenitat és sempre positiu i el millor homenatge cap a les persones que van perdre la vida", ha destacat el president, que ha reflexionat sobre la vulnerabilitat de la vida a societats "regides per la immediatesa".
Pel que fa al president del Parlament, ha destacat la tasca de les famílies de les víctimes a l'hora de "liderar una lluita infatigable al Parlament, al Congrés i les institucions" per millorar la seguretat al món de l'aviació i ha instat a traslladar aquesta batalla al Consell d'Europa. "Tenim el deure col·lectiu, amb majúscules, de no oblidar i fer de la tragèdia la generació d'elements positius", ha assenyalat Josep Rull, que ha lloat el paper que van tenir i continuen tenint professionals de la sanitat i la psicologia en aquest tipus de sinistres.
L'accident aeri de Germanwings és una de les catàstrofes aèries més greus que han passat en les últimes dècades a Europa. Va passar el 24 de març del 2015, quan Andreas Lubitz, el copilot del vol 9525 amb origen a Barcelona i destí a Düsseldorf, va estavellar deliberadament l'avió contra una carena dels Alps francesos aprofitant que el pilot havia sortit un moment de la cabina.
La investigació del sinistre va concloure que Lubitz havia patit diversos episodis de depressions i havia ocultat la companyia que li havien donat una baixa mèdica que va trencar per continuar treballant i perpetrar la tragèdia. Van morir 150 persones, la majoria d'origen alemany i català.