Dos joves ferits en col·lapsar l'estructura d'un vell edifici a Esparraguera
- Els Bombers han rescatat 4 persones atrapades, dues de les quals han patit fractures i les han evacuat a Sant Joan de Déu
- L'edifici sinistrat és un antic hospital construït al segle XVIII i que feia temps que estava abandonat
Més d'una desena de dotacions dels Bombers han treballat intensament aquest vespre per rescatar 4 joves menors d'edat que havien quedat atrapats a l'interior de l'antic Hospital d'Esparreguera, al Baix Llobregat, quan s'ha produït un col·lapse parcial de l'estructura.
L'avís s'ha rebut quan passaven pocs minuts de les 6 de la tarda i encara es desconeix el motiu de l'esfondrament d'un edifici abandonat construït al segle XVIII i que està situat als afores del municipi.
"🚨 Més d'una desena de dotacions dels Bombers treballen per rescatar un grup de joves atrapats a l'interior de l'antic Hospital d'Esparreguera— RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 22, 2026

Els Bombers han pogut treure primer dos dels adolescents que han estat traslladats a l'Hospital Sant Joan de Déu. Un en estat greu i l'altre menys greu. Tots dos han patit fractures. Més tard, al voltant de les 9 de la nit, els equips de rescat han pogut treure il·lesos els altres dos joves que estaven a la planta superior. Els han evacuat a l'Hospital de Martorell per ser atesos de ferides lleus.
En les tasques de rescat s'han mobilitzat 13 dotacions dels Bombers, entre les quals el Grup d'Estructures Col·lapsades, el Grup d'Actuacions Especials i vehicles de suport i comandament. També s'han activat drons de la unitat de mitjans aeris. Els Mossos d'Esquadra han intervingut per assegurar el perímetre de la zona, mentre que el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat sis ambulàncies i un equip conjunt amb Bombers.