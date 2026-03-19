"Els últims dies de Pompeia" cobra vida a Barcelona
- L'exposició de l'IDEAL de Montjuïc combina realitat virtual, intel·ligència artificial i peces històriques originals
- Un viatge al passat capaç de convertir qualsevol visitant en un autèntic romà
Caminar entre gladiadors, veure la ciutat abans de l'erupció i acabar trepitjant la cendra del Vesuvi del 79 dC amb ulleres de realitat virtual. Una manera diferent d'endinsar-se en una història que sempre s'ha vist en llibres i pel·lícules, però aquesta vegada en un nou format. Una experiència immersiva de 2.000 m² que combina art, arqueologia, ciència, tecnologia, història i ficció literària per transportar-te als últims dies d'una ciutat atrapada en el temps, Pompeia.
"☕ L'@idealbarcelona proposa 'Els últims dies de Pompeia', una experiència immersiva amb realitat virtual i metavers | @bernatherrandiz— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) March 19, 2026
Després de reunir més de 850.000 visitants arreu del món des del seu debut el 2023 a Madrid i passar per Viena, Berlín, Pequín, Londres o Brussel·les, l'experiència arriba ara a la capital catalana, de la mà de l'IDEAL de Montjüic, al Palau Victòria Eugènia a partir del 20 de març.
Formar part de l'imperi romà
"Els últims dies de Pompeia", és una aventura visual per situar i acostar als visitants a aquesta ciutat romana i explorar, a través del metavers, la vida quotidiona durant l'esplandor de l'imperi romà. En paraules del director executiu de la mostra, Jordi Sellas, "és un viatge entre el present i el passat on ens hem de creure que nosaltres som un gladiador que està dins d'un amfiteatre lluitant".
El recorregut
L'exposició s'inspira en la novel·la del segle XIX The Last Days of Pompeii, d'Edward Bulwer-Lytton, i es converteix en un homenatge a l'arqueologia moderna que ha permès reconstruir la ciutat.
El recorregut de 360 graus inclou una col·lecció de peces històriques originals i també de rèpliques combinada amb una experiència d'intel·ligència artificial a través d'un photobooth, capaç de transformar qualsevol visitant en un autèntic romà. Desemboca en un espai amb llibertat de moviment on es troba La Vil·la dels Misteris, la casa més popular de Pompeia i la que millor s'ha sostingut.
