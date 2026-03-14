Mor l'actriu Gemma Cuervo als 91 anys
- La seva carrera artística es va desenvolupar durant més de 60 anys al teatre, el cinema i la televisió
- Va rebre nombrosos premis i reconeixements, com el Sant Jordi Especial a la Trajectòria l'any 2024
L'actriu de teatre, cinema i televisió Gemma Cuervo ha mort aquest dissabte als 91 anys, segons han confirmat a RTVE fonts familiars, després d'una llarga i fructífera carrera de més de 60 anys que l'ha convertit en una de les figures de l'escena més prestigioses del país.
Nascuda a Barcelona el 1934, es va quedar òrfena de pare amb només dos anys, quan va perdre el seu pare, de professió militar, en els primers mesos de la Guerra Civil. Cuervo va iniciar la seva formació artística al Teatre Espanyol Universitari de Barcelona i va debutar professionalment al costat d'Adolfo Marsillach en l'obra 'Harvey', de Mary Chase. Als anys 60, Fernando Fernán Gómez li va oferir el paper de Luisita a la icònica pel·lícula 'El mundo sigue', una joia del cinema espanyol encara avui desconeguda.
Gemma Cuervo va formar part de diverses companyies teatrals, entre les quals la companyia Lope de Vega dirigida per José Tamayo, on va tenir l'oportunitat de crear una gran varietat de personatges que la van adobar a l'escena i li van permetre fer el salt a la televisió als mítics 'Estudio 1' de Televisió Espanyola.
Més tard va arribar a fundar la seva pròpia companyia juntament amb la seva parella, l'actor Fernando Guillén. Durant la dècada de 1970, Cuervo va participar en radionovel·les de gran prestigi, com 'Els Miserables', de Víctor Hugo, i 'Resurrecció', de Lleó Tolstói. Al llarg de la seva trajectòria, va aparèixer en més de mig centenar d'obres de teatre i una trentena de llargmetratges.
A cavall entre finals de segle XX i principis del XXI, va aconseguir gran reconeixement i popularitat per la seva participació en sèries de televisió com 'Médico de familia', 'Aquí no hay quien viva' i 'La que se avecina'.
Gemma Cuervo tenia tres fills (Natalia, Fernando i Cayetana Guillén-Cuervo) i una vitrina plena de premis, entre ells la Medalla d'Or al Mèrit a les Belles Arts (2023), el Premi Max d'Honor (2021) i el Premi Nacional de Teatre (1965) i de Televisió a la millor actriu (1965). També el Premi Nacional, la Medalla de Plata de la Comunitat de Madrid (2018). Fa un parell d'anys, la seva filla Cayetana li va lliurar el guardó especial a la trajectòria en la 68a edició dels Premis Sant Jordi de Cinema que entrega Radio Nacional d'Espanya (RNE).
La seva última intervenció pública va ser l'entrevista que va concedir el mes de novembre passat amb la seva filla Cayetana a La Revuelta, presentada per David Broncano. L'ovació del públic va posar en evidència que Gemma Cuervo ha estat una de les intèrprets més estimades de l'escena espanyola.
La seva família ha confirmat amb un comunicat aquest dissabte la notícia lucutosa: "amb enorme tristesa comuniquem la mort de la nostra mare, l'actriu Gemma Cuervo, tan estimada i admirada per tothom". La capella ardent s'obrirà aquest diumenge 15 de març al Tanatori de la Paz (Tres Cantos, Madrid) a partir de les 10 del matí.