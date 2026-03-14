75 anys de la Nit de les Lletres Catalanes amb una gran gala al MNAC i dotze premis literaris
- La nova etapa de l'esdeveniment, ara traslladat al març, incorpora cinc nous premis
- Coneixem els primers guardonats: 'La contracoberta', de l'Editorial Barcino i 'Club Tàndem', conduït per Marina Porras i Juliana Canet
Òmnium Cultural i l’Institut d’Estudis Catalans celebren aquest dissabte a Barcelona la 75a Nit de les Lletres Catalanes amb una gran cerimònia a la Sala Oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), que recull el llegat de la històrica Nit de Santa Llúcia.
La nova gala neix amb la voluntat d’arribar a un públic més ampli i escalfar motors de cara a Sant Jordi.
La cita reuneix tot el sector editorial i literari català i reparteix dotze premis: tres a obra publicada, set a obra inèdita i dos de reconeixement a la difusió i projecció de la llengua i la cultura catalanes al món. Per tant, comporta cinc guardons nous que reconeixen àmbits de creació literària diferents.
Els premis de la Nit de les Lletres Catalanes
Entre els guardons que s’entreguen hi ha alguns dels més prestigiosos de la literatura en català:
- 66è Premi Sant Jordi de Novel·la
- Premi Carles Riba de poesia
- Premi Mercè Rodoreda de contes i narracions
- Premi Joaquim Ruyra de literatura juvenil
- Premi Folch i Torres de novel·la per a nois i noies
- Premi Montserrat Franquesa de traducció
- Premi Òmnium Cultural a la millor novel·la de l’any
Entre les novetats hi ha el Premi Àngel Guimerà de literatura dramàtica, que agafa el relleu del Frederic Roda; el Premi Lo Somni, dedicat al nou talent literari, i el Premi Vinyeta FICOMIC, el primer que reconeix el millor còmic publicat en català.
A la gala també s’entreguen els guardons de projecció cultural: el Premi Internacional Joan B. Cendrós i el Premi Muriel Casals de Comunicació.
Ja se saben alguns reconeixements
El Premi Muriel Casals de Comunicació s’ha atorgat ex aequo als pòdcasts literaris 'La contracoberta', presentat per Clàudia Rius i impulsat per l’Editorial Barcino, i 'Club Tàndem', el club de lectura conduït per Marina Porras i Juliana Canet a la plataforma 3Cat.
Segons el president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, el jurat ha volgut reconèixer la seva capacitat de difondre la literatura catalana amb rigor i connectar amb nous públics, especialment els més joves, a través de formats digitals.
També s’ha anunciat el Premi Internacional Joan B. Cendrós, que enguany reconeix l’historiador nord-americà Paul Freedman, professor emèrit de la Universitat de Yale, per la seva trajectòria d’estudi de la Catalunya medieval i la seva contribució a projectar la història i la cultura catalanes en el debat acadèmic internacional.