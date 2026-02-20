Pisarello s'imposa a Bob Pop a les primàries dels Comuns per l'alcaldia de Barcelona
- Gerardo Pisarello aconsegueix el 68,6% dels vots i liderarà la candidatura del 2027
- Carol Récio, actual regidora a Barcelona, serà la número 2
El diputat al Congrés i portaveu dels Comuns, Gerardo Pisarello, ha guanyat les primàries de Barcelona en Comú amb un 68,6% dels vots (1.046 suports). La seva candidatura s’ha imposat de manera contundent en un procés intern amb una participació de 1.525 persones.
L’escriptor i periodista Roberto Enríquez, conegut com a Bob Pop, ha obtingut el 27% dels vots (412). A més, hi ha hagut 67 vots en blanc (4,4%). El partit preveu ratificar oficialment els resultats dilluns vinent.
De fet, Pisarello era l'oficialista, ja que comptava amb el suport de la majoria de la direcció, que va tenir coneixement de la candidatura de Bob Pop a través dels mitjans. Una clara demostració va ser l'acte de llançament de la candidatura, que va comptar amb el suport d'Ada Colau, el ministre Ernest Urtassun o l'eurodiputat Jaume Asens.
Carol Recio serà la número dos
Pisarello concorria en un tàndem paritari amb la regidora Carol Recio, que serà la número dos de la llista de les municipals del 2027. El format en tàndem va ser aprovat en el primer congrés del partit per reforçar un lideratge compartit d’home i dona. Reció és actualment regidora de l'Ajuntament de Barcelona i reivindica amb ogurll els seus origens del barri de La Prosperitat, a Nou Barris.
Un cop confirmats els resultats, Pisarello i Recio compareixeran dilluns en roda de premsa amb l’Executiva i càrrecs destacats dels Comuns per formalitzar la proclamació i iniciar l’elaboració dels cinc primers noms de la candidatura.
L’Executiva defensa el model de primàries
Des del partit, l’Executiva ha valorat “molt positivament” la mobilització generada i ha qualificat el procés d’“exemplar”. Considera que el tàndem Pisarello–Recio reforça l’objectiu de tornar a guanyar l’alcaldia de Barcelona el 2027.
Gerardo Pisarello (Tucumán, 1970)
És jurista, politòleg i professor de Dret Constitucional. Actualment és diputat al Congrés i secretari primer de la Mesa. Vinculat als moviments en defensa dels drets humans i la justícia social, va ser primer tinent d’alcaldia durant el primer mandat d’Ada Colau a l’Ajuntament de Barcelona.