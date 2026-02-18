Mor un excursionista en precipitar-se al Pedraforca
- Un excursionista ha mort aquesta matinada després de precipitar-se mentre feia una ruta d’escalada al Pedraforca, al Berguedà
- Un ampli dispositiu d’emergències ha localitzat el cos a la zona de la Canal Roja després d’hores de recerca
Un excursionista que feia una ruta d’escalada al vessant nord del Pedraforca, a la comarca del Berguedà, ha mort després de precipitar-se. El cos ha estat localitzat aquesta matinada a la zona de la Canal Roja.
L'avís es va rebre a les 21.34 hores de la nit, quan es va alertar els Bombers de la Generalitat que no es podia contactar amb l’excursionista, que havia sortit a la tarda per fer escalada.
Dispositiu de recerca amb una vintena d'efectius
Es va activar un dispositiu de recerca amb una vintena d’efectius i una desena de dotacions, entre les quals equips del Grup d’Actuacions Especials (GRAE), el Grup Caní de Recerca (GRCR) i l’equip de drons de la unitat de Mitjans Aeris.
Des del refugi Lluís Estasen, el guarda va confirmar que el vehicle de la víctima es trobava al pàrquing del Mirador de Gresolet. Amb aquesta informació, es va iniciar la recerca cap a la base de la Canal Roja.
Durant la pujada, passades la una de la matinada, un equip del GRAE va detectar una traça a la neu que podria correspondre a l’itinerari de l’excursionista. Poc després, es van trobar diversos accessoris de muntanya i finalment es va localitzar el cos precipitat, amb signes incompatibles amb la vida.
Custòdia de la zona i investigació
Els efectius dels Bombers van senyalitzar la zona, que ha quedat custodiada durant tota la nit per agents dels Mossos d'Esquadra. Aquest matí s’hi desplaçarà un helicòpter amb efectius de la Unitat d’Intervenció de Muntanya per fer l’aixecament del cos.
La Unitat d’Investigació de Berga s’ha fet càrrec del cas. En l’operatiu també hi van participar cinc dotacions dels Mossos.
Per part del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), s’hi va desplaçar una unitat i es va activar l’equip de psicòlegs per atendre els familiars.