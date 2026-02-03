L’atur torna a pujar al gener a Catalunya i arriba als 325.214 inscrits
- L’atur puja en 1.978 persones al gener per segon mes consecutiu amb els servies al capdavant
- Catalunya registra el gener amb menys aturats des de 2008
El gener es va comportar com el gener. La finalització dels contractes de Nadal va fer augmentar l’atur a Catalunya en 1.978 persones (+0,61%). És el segon mes consecutiu de pujada, després de l’augment del desembre. En total, hi ha 325.214 persones inscrites als Serveis d'Ocupació de la Generalitat i se situa com el gener amb menys aturats des de 2008.
En comparació amb la resta de l’Estat, Catalunya és la cinquena comunitat autònoma on més augmenta l’atur en xifres absolutes. Només la superen Andalusia, Madrid, Galícia i Castella-la Manxa. En canvi, les Illes Balears lideren les baixades.
Un altre indicador destacat de la bona salut del mercat de treball són les afiliacions a la Seguretat Social. En aquest cas creixen fins als 3,82 milions, el millor gener des de, com a mínim, el 2012. Es tracta d'un 1,96% més que el gener del 2024, malgrat el tradicional descens del primer mes de l'any en comparació amb desembre (-1,24%).
Dades per províncies i perspectiva anual
Per províncies, l’atur creix especialment a Tarragona (+1,23%) i Girona (+1,14%), mentre que Barcelona (+0,46%) i Lleida (+0,48%) presenten increments moderats. En canvi, en comparació amb fa un any, totes les províncies registren una caiguda interanual, destacant Girona (-5,07%).
El sector serveis és el principal responsable de l’augment, amb 2.637 aturats més. La resta de sectors presenten descensos: construcció (-338), indústria (-151) i agricultura (-59). També baixen els aturats sense ocupació anterior (-111).
Pel que fa als orígens, com és habitual, una de cada cinc persones a les llistes de l'atur són estrangers, una proporció similar al pes d'aquesta comunitat en el conjunt de la societat. Els parats de nacionalitats diferents a l'espanyola són 66.141 persones, un 0,6% més que el desembre i un 4,6% menys que el gener del 2025. Els aturats de nacionalitat espanyola són 259.073 i van pujar també un 0,6% l'últim mes, i van caure un 3,1% respecte al gener del 2025.
Increment dels contractes respecte al desembre
Durant el gener es van signar 189.227 contractes, un 2,58% més que al desembre. Tot i això, la xifra és inferior (-2,92%) a la del mateix mes de fa un any.
Un total de 78.865 han estat indefinits, un 41,7% del conjunt de contractes, una proporció que està en la mitjana dels anys posteriors a la reforma laboral del 2022, i que malgrat que s'hi ha apropat molt algun mes, mai ha depassat el 50%. Els contractes temporals rubricats el mes passat van ser de 110.362.