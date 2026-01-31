El Prat inaugura el projecte més gran d'habitatge cooperatiu destinat a lloguer assequible
- Són 101 pisos on els inquilins pagaran una quota entre 300 i 600 euros mensuals sense necessitat de fiança
El Prat de Llobregat ha inaugurat aquest dissabte el projecte d'habitatge cooperatiu més gran de Catalunya fins a la data: 101 pisos. A més, la novetat és que es tracta d'una promoció d'aquesta modalitat de propietat destinada a lloguer assequible. En aquest immoble entraran a viure-hi 89 famílies, amb la reserva de 12 habitatges per a emergències residencials.
Els residents d'aquests pisos pagaran un lloguer mensual entre 300 i 600 euros. Els contractes dels inquilins seran de mínim 7 anys, tal com marca la llei actual de l'habitatge. No obstant això, els llogaters que siguin persones grans tindran un contracte indefinit.
Pisos de lloguer assequible
A diferència d'altres promocions d'habitatge cooperatiu, en aquest cas, els veïns no han hagut de pagar una fiança ni abonar una entrada.
"Aquesta és una fórmula cooperativa de lloguer, que els usuaris només paguen el lloguer mensual i les despeses de consum", ha explicat Antoni Pedrero, president de la Cooperativa Obrera de Viviendas, l'entitat que gestionarà l'immoble i ha impulsat el projecte juntament amb l'Ajuntament del Prat de Llobregat. Pedrero ha detallat que "els socis són socis consumidors d'habitatge i no aporten capital".
Les famílies que accediran a aquests pisos han hagut de demostrar un baix nivell d'ingressos. A partir de totes les persones que van apuntar-se a la promoció i van resultar aptes, es va fer un sorteig.
"M'ha tocat la loteria", ha exclamat Jennifer Pacheco, qui considera que ha estat "molt afortunada": "Un pis de dues habitacions ni 600 euros al mes amb pàrquing i traster és un regal".
Garantir un habitatge digne a famílies treballadores
El projecte ha estat impulsat per l'Ajuntament del Prat de Llobregat juntament amb la Cooperativa Obrera de Viviendas. En el cas d'aquest immoble, l'Ajuntament va cedir el solar de 3.300 metres quadrats on s'ha edificat. Un sòl valorat en 2,8 milions d'euros. "És una inversió important perquè el sòl és una de les principals barreres", ha declarat l'alcaldessa de la ciutat, Alba Bou, en l'acte d'entrega de les claus.
"No són pisos de lloguer social. Però són preus que no trobem en el mercat privat", ha deixat clar Bou. En aquest sentit, l'alcaldessa manté el compromís del consistori perquè "famílies treballadores de la nostra ciutat puguin tenir un habitatge digne en un barri nou", com és el cas d'aquest edifici ubicat a l'Eixample sud.
En línia amb aquest objectiu, el consistori ja treballa en dos projectes més per construir 200 pisos en solars de la seva propietat.
Cooperativa d'habitatge històrica al municipi
La Cooperativa Obrera de Viviendas és una entitat local fundada el 1962 que va començar a construir immobles en règim cooperatiu a partir dels anys 60. La darrera promoció que van fer va ser l'any 2008 amb un petit bloc de 14 pisos destinats a lloguer assequible. "Teníem la il·lusió de tornar a fer nous habitatges per la gran demanda i el moment que estem visquent", ha afirmat el seu president Antoni Pedrero.