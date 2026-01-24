Nervis i expectació entre els més de 4.000 aspirants catalans que fan avui el MIR
- Els candidats opten a una de les 1.400 places disponibles, en una jornada clau pel seu futur
- Enguany s'incorpora l’especialitat d’urgències i emergències
Nervis, preocupació i moltes ganes entre els més de 4.000 aspirants a Catalunya que aquest dissabte es presenten a l’examen del MIR, una de les proves més determinants del seu futur professional dins el sistema sanitari.
Els candidats catalans opten a alguna de les 1.400 places disponibles al territori, fet que converteix Catalunya en la tercera comunitat amb més places, només per darrere de Madrid i Andalusia, en el marc de la convocatòria estatal.
🩻 El MIR, l’opció majoritària
La major part dels aspirants es concentren en la categoria de medicina, el MIR, que continua sent la via principal d’accés a l’especialització mèdica. L’alta competència fa que cada punt de l’examen sigui clau per poder escollir especialitat i centre.
Una de les principals novetats d’enguany és la incorporació de l’especialitat d’urgències i emergències, amb 82 places, 11 de les quals a Catalunya. Des del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona celebren aquest pas, però reclamen augmentar el nombre de residents en una especialitat considerada deficitària.
En total, el MIR ofereix més de 9.270 places a tot l'Estat, seguit d’infermeria, amb gairebé 2.300, una convocatòria que el sindicat SATSE Catalunya considera insuficient. Els exàmens comencen a les dues del migdia, duren quatre hores i mitja i, a Catalunya, se celebren només a Barcelona.
🕑 Examen concentrat a Barcelona
A Catalunya, les proves es duen a terme exclusivament a Barcelona. L’examen comença a les dues del migdia, té una durada de quatre hores i mitja i posa a prova mesos —i en molts casos anys— de preparació intensa.
Més enllà del resultat individual, la jornada d’avui és clau per al relleu generacional i el futur del sistema sanitari català, que arrossega mancances estructurals i necessita nous professionals en diverses especialitats.