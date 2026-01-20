Limitació a 160 km/h de l'AVE Barcelona-Madrid mentre s’inspecciona la línia
- La limitació de velocitat és temporal i s’aplica al tram de 187 kilòmetres entre Madrid i Calatayud per sots detectats a la via
- Tècnics inspeccionaran la infraestructura aquesta nit i les limitacions es podrien aixecar si “tot està bé”
Adif ha reduït temporalment la velocitat màxima dels trens d’alta velocitat a 160 km/h en un tram de 187 quilòmetres de la línia Barcelona‑Madrid, entre Mejorada del Campo (Madrid) i Cetina (prop de Calatayud). La decisió arriba després que maquinistes reportessin irregularitats i sots en diversos punts de la infraestructura. El gestor ferroviari remarca que es tracta d’una mesura de prudència.
Revisió nocturna i possible aixecament de la mesura
Aquesta nit, tècnics de manteniment inspeccionaran el tram afectat i, segons fonts d’Adif, “si tot està bé” la limitació es retirarà de manera immediata. La instrucció es produeix dos dies després de l’accident ferroviari d’Adamuz, amb 41 víctimes mortals, un context que ha incrementat l’atenció i el control a les línies d’alta velocitat mentre s’investiguen les causes del sinistre.
Els maquinistes extremen precaucions
En paral·lel, els conductors de trens AVE estan reduint la velocitat per decisió pròpia, tal com recorda el sindicat Semaf, que subratlla que els maquinistes tenen la potestat de disminuir el ritme quan les condicions ho justifiquen. El col·lectiu defensa que actua d’acord amb els protocols i nega cap intenció de tensar l’operativa.
Transports resta importància a l’impacte
Des del Ministeri de Transports, però, s’ha volgut minimitzar l’abast real de la mesura i s’apunta que és “gairebé segur” que la circulació recuperi la normalitat aquest dimecres. A més, fonts del departament d’Òscar Puente consideren que el moviment de Semaf és un intent de “boicotejar l’operativa” i aprofitar el context, ja que la revisió de la infraestructura no es pot fer fins a la nit.