Un aviÃ³ de Turkish Airlines aterra d'emergÃ¨ncia al Prat per una amenaÃ§a de seguretat a bord
- Les forces de seguretat han activat el protocol corresponent mentre es fan les comprovacions pertinents
- Tot i això, Aena ha informat que està operant amb "total normalitat"
Un avió de Turkish Airlines procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d’emergència aquest dijous al matí a l’Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat després que es detectés una amenaça de seguretat durant el vol, que venia de Turquia. L’aeronau ha estat escortada per caces militars, tal com estableix el protocol en aquest tipus d’incidències. L'avió tenia previst aterrar cap a les 10.30 hores, ho ha fet finalment cap a les 11.00 hores en una zona de seguretat allunyada de les terminals sense incidències i sense cap afectació al trànsit aeri.
Un possible origen de l’incident seria l’actuació d’un passatger que ha creat un punt d’accés wifi dins de l’avió i n’ha configurat el nom de la xarxa amb una amenaça de bomba. Aquest fet ha activat de manera immediata els protocols de seguretat aèria, inclòs el suport d’un avió de combat francès autoritzat a entrar a l’espai aeri espanyol.
Protocols de seguretat activats
Fonts d’Aena han informat que, a causa d’una amenaça en un vol, s’han activat els protocols corresponents i que les Forces de Seguretat estan avaluant la situació. Diversos efectius policials i equips especialitzats s’han desplaçat fins a la zona d’estacionament de l’aeronau per dur a terme les comprovacions pertinents.
Operativa amb total normalitat
L’Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat està operant amb total normalitat i, segons les mateixes fonts, la incidència no ha provocat afectacions rellevants en l’operativa habitual de vols. Paral·lelament, Protecció Civil ha activat en fase d’alerta el pla Aerocat com a mesura preventiva.
Les autoritats mantenen obert el dispositiu de seguretat mentre s’avalua la situació, i insisteixen que es tracta d’un procediment preventiu habitual en casos d’amenaça durant un vol comercial.