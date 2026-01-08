Busquen un home per agredir brutalment la seva parella i la sogra a Calella
- La jove està en mort cerebral i la seva mare en estat crític
Els Mossos d’Esquadra busquen un home de 24 anys, de nacionalitat marroquina, com a presumpte autor d’una agressió violenta a dues dones, mare i filla, aquest dijous a la tarda en un pis de Calella, al Maresme.
Les víctimes han estat traslladades d’urgència a centres hospitalaris, on la jove, d’uns 25 anys, es troba en mort cerebral, i la seva mare està en estat crític amb pronòstic reservat.
Segons les primeres investigacions, l’agressor hauria atacat les dones amb una olla dins del domicili, causant lesions de màxima gravetat. Les càmeres de seguretat del complex residencial l’han registrat entrant i fugint del pis després que els veïns alertessin la policia.
Els Mossos han obert una investigació per aclarir les circumstàncies de l’agressió i han desplegat un dispositiu per localitzar l’home, que encara no ha estat detingut.