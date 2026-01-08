Acord del govern central amb l'Església per reparar víctimes d'abusos: les claus
- Presidència, la Conferència Episcopal Espanyola i la CONFER signen aquest dijous un acord per establir un sistema de reparació per a víctimes
- El sistema, de caràcter mixt i temporal, permetrà reparacions psicològiques, simbòliques i morals per a aquelles persones que ja no poden accedir a la via judicial
Acord històric per reparar les víctimes d'abusos a l'Església. L'anunci es coneixia a primera hora d'aquest dijous i ràpidament s'ha convocat la seva signatura el mateix matí. El document que recull el pacte l'ha signat el ministre de Justícia, Presidència i Relacions amb les Corts, Fèlix Bolaños, pel president de la Confederació Episcopal Espanyola, Luis Argüello, i el president de la Conferència Espanyola de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, al Palau de Parcent, una de les seus del Ministeri.
L'acord té com a objectiu implementar la recomanació del Defensor del Poble per garantir la reparació integral de les víctimes d’abusos sexuals que han prescrit o per als quals s’ha extingit l’acció penal. El sistema es basa en el consens entre Estat i Església i compta amb la participació activa de les víctimes. Bolaños, ha valorat aquest nou pas per a "saldar un deute històric, moral" amb les víctimes d'abusos en el si de l'Església.
La víctima podrà sol·licitar una reparació simbòlica, restaurativa, espiritual o econòmica.
Sistema de reparació mixt
En aquesta nova via de reparació se seguiran les recomanacions del Defensor del Poble, que tindrà un paper "protagonista", en paraules d'Argüello, ja que en aquest procés serà l'encarregat d'elaborar les propostes de reconeixement i reparació a les víctimes que decideixin iniciar-ho. El procés pivotarà sobre la Unitat de Víctimes del Defensor del Poble (UVDP), que elaborarà propostes de reparació que poden incloure:
- Reparació simbòlica i restaurativa.
- Atenció psicològica o psiquiàtrica, també per a familiars si es considera necessari.
- Reparació moral i reconeixement del dany
Fases del procés
El sistema de reparació establert per a les víctimes d'abusos sexuals que ja no poden accedir a la via judicial comprèn les següents fases:
- Inici: La persona sol·licitant presenta la demanda a la Unitat de Tramitació, garantint la confidencialitat.
- Valoració de la Unitat de les Víctimes del Defensor del Poble: Es proposa el reconeixement de la víctima i la reparació pertinent.
- Informe de la Pla de Reparació Integral a Víctimes d'Abús (CPRIVA): La Comissió del PRIVA avalua la proposta.
- Al·legacions de la víctima: La persona pot manifestar la seva conformitat o desacord.
- Resolució: Si hi ha acord, es declara definitiva; si no, la Comissió Mixta de Resolució de Controvèrsies intentarà un consens.
- Execució: L’Església donarà compliment a les mesures reparadores acordades.
Fase d'inici
El procés de reparació s'inicia a sol·licitud de la persona afectada davant la Unitat de Tramitació, en la forma establerta en el conveni. Es garanteix la intimitat i la protecció de les dades personals.
Valoració i proposta de la UVDP
La Unitat de Víctimes del Defensor del Poble escoltarà les parts i elaborarà una proposta de reconeixement de la condició de víctima que podrà incloure mesures de reparació simbòlica, restaurativa, espiritual i/o econòmica, segons la persona afectada.
Informe preceptiu de la CPRIVA
La Unitat de Tramitació remetrà la proposta a la Comissió del PRIVA, que manifestarà la seva conformitat o oposició motivada. En cas de reparacions prèvies, es deixarà constància per evitar duplicacions.
Al·legacions de la persona sol·licitant
La persona sol·licitant rebrà la proposta de la UVDP i l'informe de la CPRIVA i podrà expressar la seva conformitat o disconformitat amb ambdós documents.
Resolució per conformitat
Si hi ha conformitat entre la persona sol·licitant i la CPRIVA, la proposta de la UVDP esdevé definitiva i constitueix el reconeixement de la condició de víctima i la seva reparació.
Resolució en cas de disconformitat
En cas de desacord, es convocarà la Comissió Mixta. Si no hi ha consens, s'intentarà un últim acord entre la UVDP i les institucions eclesials. Si persisteix la disconformitat, la UVDP adoptarà la resolució definitiva.
Execució de la decisió
L'Església Catòlica donarà compliment a les mesures de reparació acordades. La CPRIVA garantirà la seva execució segons les condicions establertes i les garanties de la CEE i la CONFER.
Terminis i aplicació
Les sol·licituds podran presentar-se durant un any des de la signatura del conveni, amb possibilitat de pròrroga d’un any més. L’acord no substitueix els sistemes de reparació existents com el PRIVA, però s’hi coordinarà per evitar duplicitats.
Bolaños creu que aquest termini fixat per a l'execució de les mesures de reparació és "suficient" perquè "totes les víctimes d'abusos en el si de l'Església catòlica puguin iniciar el procediment", segons ha assegurat en una roda de premsa posterior el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.