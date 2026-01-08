Enlaces accesibilidad
Acord del govern central amb l'Església per reparar víctimes d'abusos: les claus

  • Presidència, la Conferència Episcopal Espanyola i la CONFER signen aquest dijous un acord per establir un sistema de reparació per a víctimes
  • El sistema, de caràcter mixt i temporal, permetrà reparacions psicològiques, simbòliques i morals per a aquelles persones que ja no poden accedir a la via judicial
El president de la Conferència Episcopal, Luis Argüello, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, i el president de la Confer, Jesús Díaz, amb l'acord signat Ministeri de Justícia / Raúl Salgado
Beatriz Gálvez Garcés

Acord històric per reparar les víctimes d'abusos a l'Església. L'anunci es coneixia a primera hora d'aquest dijous i ràpidament s'ha convocat la seva signatura el mateix matí. El document que recull el pacte l'ha signat el ministre de Justícia, Presidència i Relacions amb les Corts, Fèlix Bolaños, pel president de la Confederació Episcopal Espanyola, Luis Argüello, i el president de la Conferència Espanyola de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, al Palau de Parcent, una de les seus del Ministeri.

L'acord té com a objectiu implementar la recomanació del Defensor del Poble per garantir la reparació integral de les víctimes d’abusos sexuals que han prescrit o per als quals s’ha extingit l’acció penal. El sistema es basa en el consens entre Estat i Església i compta amb la participació activa de les víctimes. Bolaños, ha valorat aquest nou pas per a "saldar un deute històric, moral" amb les víctimes d'abusos en el si de l'Església.

La víctima podrà sol·licitar una reparació simbòlica, restaurativa, espiritual o econòmica.

Sistema de reparació mixt

En aquesta nova via de reparació se seguiran les recomanacions del Defensor del Poble, que tindrà un paper "protagonista", en paraules d'Argüello, ja que en aquest procés serà l'encarregat d'elaborar les propostes de reconeixement i reparació a les víctimes que decideixin iniciar-ho. El procés pivotarà sobre la Unitat de Víctimes del Defensor del Poble (UVDP), que elaborarà propostes de reparació que poden incloure:

  • Reparació simbòlica i restaurativa.
  • Atenció psicològica o psiquiàtrica, també per a familiars si es considera necessari.
  • Reparació moral i reconeixement del dany

Fases del procés

El sistema de reparació establert per a les víctimes d'abusos sexuals que ja no poden accedir a la via judicial comprèn les següents fases:

  1. Inici: La persona sol·licitant presenta la demanda a la Unitat de Tramitació, garantint la confidencialitat.
  2. Valoració de la Unitat de les Víctimes del Defensor del Poble: Es proposa el reconeixement de la víctima i la reparació pertinent.
  3. Informe de la Pla de Reparació Integral a Víctimes d'Abús (CPRIVA): La Comissió del PRIVA avalua la proposta.
  4. Al·legacions de la víctima: La persona pot manifestar la seva conformitat o desacord.
  5. Resolució: Si hi ha acord, es declara definitiva; si no, la Comissió Mixta de Resolució de Controvèrsies intentarà un consens.
  6. Execució: L’Església donarà compliment a les mesures reparadores acordades.

Terminis i aplicació

Les sol·licituds podran presentar-se durant un any des de la signatura del conveni, amb possibilitat de pròrroga d’un any més. L’acord no substitueix els sistemes de reparació existents com el PRIVA, però s’hi coordinarà per evitar duplicitats.

Bolaños creu que aquest termini fixat per a l'execució de les mesures de reparació és "suficient" perquè "totes les víctimes d'abusos en el si de l'Església catòlica puguin iniciar el procediment", segons ha assegurat en una roda de premsa posterior el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.

