Moren dues persones a l'Hospitalet i Constantí per incendis a pisos
- Dues persones ferides arran del sinistre de Constantí han estat traslladades en estat lleu a l'Hospital Joan XXIII
- Vuit persones han necessitat atenció del Sistema d'Emergències Mèdiques per l'incendi de l'Hospitalet de Llobregat
Dos incendis mortals han sacsejat Catalunya en les últimes hores. Un home de 77 anys ha mort en un foc declarat poc abans de les 22 h en un edifici del carrer Raïm de L’Hospitalet de Llobregat.
Vuit dotacions dels Bombers de la Generalitat van intervenir i van trobar la víctima a la cinquena planta. Vuit persones van ser ateses pel SEM, una d’elles traslladada a l’Hospital de Bellvitge. Els Mossos d’Esquadra investiguen les causes.
Nou sinistre a Constantí
El segon incendi, a Constantí (Tarragona), va començar cap a la 01.30 h en un bloc del carrer Horts i va causar la mort d’un home de 54 anys. El foc, totalment desenvolupat a l’arribada dels bombers, es va propagar per la façana fins a l’últim pis.
Els equips van rescatar veïns per la façana amb autoescala i van confinar la resta. El SEM va atendre quatre persones, dues traslladades a l’Hospital Joan XXIII.
Incendi d'un habitatge a Castelldefels
A més, un tercer incendi a Castelldefels va obligar a rescatar deu veïns per la façana després que el foc, originat a la cuina d’un pis, omplís l’escala de fum. Els bombers van salvar dues persones i un gos, al qual van subministrar oxigen. Sis persones van ser ateses pel SEM, dues traslladades a l’Hospital de Sant Boi. Els serveis socials van reallotjar la família afectada.
Els Bombers i els Mossos treballen per determinar les causes dels tres sinistres. Els equips municipals han activat serveis socials per atendre els veïns afectats i garantir la seguretat estructural dels edificis. Els incendis posen en relleu la importància de la prevenció domèstica i la ràpida actuació dels serveis d’emergència.