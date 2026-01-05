Un milió de tortells per Reis: la tradició no afluixa
- Els pastissers afronten un dels dies més intensos de l’any, amb una pujada de preus del 3%
- La campanya solidària ‘Enguany paga el Rei’ destinarà part de les vendes a infants amb càncer
A punt d’obrir boca per tastar, un any més, el tortell de Reis. De massapà, de nata, de xocolata o, fins i tot de festuc. Amb rei i fava o sense. Una combinació infinita que cada 6 de gener omple les taules i que, aquest dimarts, tornarà a ser protagonista, després del pas dels Reis d’Orient.
Els pastissers de la demarcació de Barcelona preveuen vendre més d’un milió a tot Catalunya, una xifra que confirma el fort arrelament d’aquest dolç. Malgrat l’increment dels costos, la tradició no afluixa.
Alguns incorporen una iniciativa solidària destinada a infants amb càncer, sota el lema ‘Enguany paga el Rei’. Les pastisseries adherides faran un donatiu per cada unitat venuda destinat a la Fundació d’Oncologia Pediàtrica Enriqueta Villavecchia. I “el client que sigui coronat rei podrà fer un Bizum directe”, explica Zaguirre.
Preus lleugerament a l’alça
Aquest 2026 els preus han pujat lleugerament, al voltant d’un 3%, d’acord amb l’augment de l’IPC. Això fa que, de mitjana, un tortell de pastisseria per a cinc persones costi entre 25 i 30 euros.
Tot i això, el Gremi de Pastisseria de Barcelona assegura que la demanda es manté estable i en línia amb els darrers anys. “Els nens, després de veure els Reis a la cavalcada, arriben a casa, la família està reunida, i molts cops es mengen ja el tortell”, explica el president Miquel Zaguirre.
Nous sabors que guanyen terreny
Al marge dels clàssics, les vitrines de les pastisseries mostren cada cop més propostes innovadores: tortells de festuc, de crema de taronja o fins i tot versions veganes. Sabors que guanyen adeptes i s’incorporen a l’oferta habitual.
"El de festuc, de xocolata amb llet amb cirera, els vegans… i la novetat d’aquest any amb una ganache muntada de xocolata amb llet i xocolata blanc", ennumera Josep Maria Rodríguez, copropietari de La Pastisseria Barcelona. El mateix destaca que s'ha d'estar molt atent a les tendències a les xarxes socials perquè la comunicació amb els clients "ajuda molt".
Però, tot i les novetats, la previsió és que el tortell de massapà i fruita torni a coronar-se com el preferit, seguit molt de prop pel farcit de nata.
L'origen del tortell de Reis
El tortell de Reis té els seus orígens en l'època de l'antiga Roma, llavors amb forma de coca amb figues dàtils i mel. Ja al segle III, s'hi va introduir la fava, que suposava un símbol de fertilitat i prosperitat.
Al segle XVIII, un cuiner va voler sorprendre el rei de França Lluís XV i hi va introduir una moneda d'or, incorporant el concepte de "sorpresa preuada". Amb el temps, ha acabat derivant en una figura d'un rei.
A Catalunya, concretament, aquestes preuades postres no van arrelar fins a principis del segle XX, com una evolució d'una llaminadura feta de pasta de pa o massapà que ha anat derivant fins al tortell de Reis que avui coneixem.