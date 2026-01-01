Ander Muñoz Adan, primer nadó del 2026 a Catalunya
- Ha nascut a Sabadell, a l’Hospital Parc Taulí, només 38 minuts després de la mitjanit
- També han vingut al món nadons al Camp de Tarragona i les comarques centrals
El primer nadó del 2026 en un hospital públic de Catalunya ha estat Ander Muñoz Adan, que ha vingut al món a les 0.38 hores a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell. Els seus pares resideixen al mateix municipi, Sabadell, i han iniciat l'any amb una notícia plena d’alegria.
Naixements durant la primera hora de l’any
Pocs minuts després, a les 0.41 hores, ha nascut la Sira a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Els seus pares, Violeta i Joan, viuen a Sant Fruitós de Bages.
A continuació, a les 0.42 hores, ha estat el torn de l’Alda Joana, nascuda a l’Hospital Santa Caterina de Salt, a Girona. Els seus pares, Clodia Isabell i Michel, viuen a Salt.
Nous nadons arreu del territori
La matinada ha continuat amb el naixement de la Thais, a les 0.49 hores, a l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. La nena, de 3,4 quilos, viu amb la seva família a l’Hospitalet de Llobregat.
A les 3.30 hores, ha nascut Ishaqa Sawaneh a l’Hospital Universitari de Tortosa Verge de la Cinta, a les Terres de l’Ebre, amb família resident a Roquetes.
Naixements durant el matí de Cap d’Any
Ja de matinada avançada, a les 4.48 hores, també a Barcelona ha nascut Gurnawab Singh a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. Els seus pares, Amitpal Singh i Archna Saini, viuen a la ciutat comptal.
A les 7.02 hores, l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida ha registrat el naixement d’Osayd Moussaoui El Airbaoui, amb família resident a la Granja d’Escarp (Segrià).
Un Cap d'Any ple de vida
Al Camp de Tarragona, Marcos Galindo Domínguez ha nascut a les 8.28 hores a l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona, amb família veïna de la ciutat.
Pocs minuts després, a les 8.36 hores, ha arribat al món Nadir, a l’Hospital del Vendrell, al Penedès, amb pares residents a Calafell.
S'ha fet esperar una mica més el primer nadó nascut a l'Alt Pirineu i Aran. Finalment, a les 11.25 hores, ha nascut Eiden David a la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell, d'on és la família.