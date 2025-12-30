Enlaces accesibilidad
Dos catalans morts i dos ferits en un accident de cotxe a l'Aràbia Saudita

  • Les quatre persones viatjaven juntes per motius turístics i formaven dues parelles
  • Un dels ferits es troba en estat greu i l’ambaixada espanyola a Riad presta assistència als afectats
Mapa de localització de l'Aràbia Saudita, on s'ha produït un accident de cotxe amb catalans com a víctimes mortals | ACN
Yael Carrasco
Dos ciutadans catalans han mort i dos més han resultat ferits en un accident de trànsit a l’Aràbia Saudita, segons ha confirmat el Ministeri d’Afers Exteriors. El grup, format per dues parelles que feien turisme, va patir una col·lisió a uns 1.000 quilòmetres de Riad, la capital del país.

Les víctimes mortals són un home i una dona. Els altres dos ocupants del vehicle han estat traslladats a l’hospital: un home de 67 anys, que es troba en estat greu, i una dona de 53, que presenta ferides lleus.

Pel que fa al seguiment institucional, l’ambaixada d’Espanya a Riad està oferint assistència consular als afectats i als seus familiars, i manté contacte amb les autoritats locals per avançar en les gestions.

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha expressat el seu condol a través de les xarxes socials i ha assegurat que treballa coordinadament amb Exteriors per donar suport a les famílies.

