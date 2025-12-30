Dos catalans morts i dos ferits en un accident de cotxe a l'Aràbia Saudita
- Les quatre persones viatjaven juntes per motius turístics i formaven dues parelles
- Un dels ferits es troba en estat greu i l’ambaixada espanyola a Riad presta assistència als afectats
Dos ciutadans catalans han mort i dos més han resultat ferits en un accident de trànsit a l’Aràbia Saudita, segons ha confirmat el Ministeri d’Afers Exteriors. El grup, format per dues parelles que feien turisme, va patir una col·lisió a uns 1.000 quilòmetres de Riad, la capital del país.
Les víctimes mortals són un home i una dona. Els altres dos ocupants del vehicle han estat traslladats a l’hospital: un home de 67 anys, que es troba en estat greu, i una dona de 53, que presenta ferides lleus.
Pel que fa al seguiment institucional, l’ambaixada d’Espanya a Riad està oferint assistència consular als afectats i als seus familiars, i manté contacte amb les autoritats locals per avançar en les gestions.
El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha expressat el seu condol a través de les xarxes socials i ha assegurat que treballa coordinadament amb Exteriors per donar suport a les famílies.
“En contacte permanent amb el @MAECgob arran del tràgic accident succeït a l’Aràbia Saudita en què s’han vist implicats quatre ciutadans catalans.— Carlos Prieto Gómez (@carlosprietogo) December 30, 2025
Lamento profundament la notícia de la mort de dues persones i seguim l’estat de salut dels dos ferits, amb lesions de diversa…“