Tractorada a l'Eix Transversal per una millor gestió sanitària i de la fauna cinegètica

  • Una marxa lenta col·lapsa la C-25 com a advertiment al Govern
  • Unió de Pagesos denuncia protocols “ineficients”, manca de prevenció i pèrdues econòmiques inassumibles
Més d'una seixantena de tractors han sortit de Caldes de Malavella en direcció l'Eix | ACN
Yael Carrasco
Un tractor darrere l’altre es col·loquen aquest dilluns al llarg de la C-25, més coneguda com l’Eix Transversal, per col·lapsar-la en protesta contra la "dolenta gestió" de la fauna cinegètica, que “a més d’espatllar els cultius, transmet malalties” a ramats i granges.

Els agricultors catalans han iniciat cap a les 9.30 hores una marxa lenta des de diversos punts de Catalunya, en una nova mobilització per visibilitzar una crisi que asseguren que fa anys que s’arrossega, i ho fan amb la carretera que connecta les Terres de Ponent amb França, i per tant amb la resta d’Europa.

Demanen mesures efectives per reduir l’impacte de la sobrepoblació i una gestió sanitària que consideren reactiva, tardana i perjudicial per a la pagesia, i que s'ha demostrat en com s'ha gestionat la dermatosi nodular.

Nova protesta del sector agrari

Situació límit

Segons Unió de Pagesos, els danys als camps i a la ramaderia són cada vegada més greus. “Hi ha pagesos que no poden sembrar o que perden fins al 30% de les collites. N’estem farts”, assegura el responsable del sector boví del sindicat, Marx Xifra.

Què exigeixen punt per punt:

Unió de Pagesos reclama un gir urgent en la política agrària i sanitària, amb mesures concretes:

Aturada immediata de les importacions de boví de França per manca de garanties sanitàries.

• Auditoria del Servei de Prevenció en Sanitat Ramadera i dels protocols del Ministeri i Agricultura.

• Revisió i anul·lació dels protocols que obliguen a sacrificar animals sans vacunats.

Indemnitzacions justes per pèrdues productives directes i indirectes derivades de restriccions sanitàries.

• Control efectiu i compensació pels danys provocats per la sobrepoblació de fauna cinegètica.

Permisos excepcionals de caça per defensar camps, prats i explotacions.

• Tramitació urgent al Parlament d’una nova llei de gestió sostenible de la fauna cinegètica.

• Redacció immediata de plans de control poblacional per a totes les espècies que causen danys.

• Que la Taula Agrària i la Taula Agroramadera i Forestal tinguin capacitat real de control i fiscalització.

Critiquen que ningú els escolta des de fa anys

El coordinador territorial d’Unió de Pagesos a Lleida, Néstor Serra, assegura que el sector fa “molt de temps” que alerta sobre la situació: “Només ens han començat a fer cas quan han aparegut malalties greus com la pesta porcina africana”, lamenta.

Serra adverteix que, si no hi ha canvis immediats, les mobilitzacions s’intensificaran.

