Un home mort a Castelldefels després de ser tirotejat al mig del carrer
- Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies del crim i tracten de localitzar a l'agressor, que ha fugit del lloc
Un home ha mort aquest dilluns a la tarda després de ser abatut a plena llum del dia en un carrer cèntric de la localitat barcelonina de Castelldefels. El jove ha rebut tres impactes de bala, segons han explicat diversos testimonis presencials a RTVE.
La Regió Policial Metropolitana Sud dels Mossos d'Esquadra —que s'ha fet càrrec del cas— tracten ara de localitzar a l'autor del crim, que ha fugit del lloc.
Els fets han ocorregut a les 15.53 de la tarda al carrer Doctor Fleming de Castelldefels (Baix Llobregat). El pistoler ha disparat a la víctima per l'esquena quan aquesta es trobava al costat d'uns contenidors d'escombraries. Efectius del SEM, desplaçats al lloc dels fets, no han pogut fer res per salvar-li la vida.
Les circumstàncies en què s'ha produit el tiroteig són ara com ara desconegudes, si bé tot apunta a una persecució per saldar comptes pendents fruit de picabaralles personals.
Alguns testimonis presencials expliquen que, poc després de l'agressió, el jove ha demanat ajuda des del sòl. Respecte a l'agressor, asseguren que ha fugit per la zona del pròxim parc de la Muntanyeta.
Amb la intenció de localitzar-lo, els Mossos han posat en marxa un dispositiu que inclou un helicòpter policial. En paral·lel, han acordonat el lloc dels fets per a tractar de recollir proves i testimonis del succés.