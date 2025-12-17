Amazon acomiadarà fins a 791 treballadors de les seves oficines de Barcelona
- Empresa i sindicats pacten rebaixar l’ERO i millorar les indemnitzacions
- La majoria de llocs afectats són teleoperadors i personal TIC del Poblenou
Amazon acomiadarà fins a 791 treballadors de les seves oficines de Barcelona, principalment teleoperadors d’atenció al client, després d’arribar a un acord amb els sindicats per reduir l’impacte de l’expedient de regulació d’ocupació (ERO). Inicialment, la companyia en preveia 978, però el pacte ha permès rebaixar la xifra en prop de 200 persones.
Inclou una indemnització de 38 dies per any treballat, amb un màxim de 24 mensualitats i un mínim garantit de 7.000 euros.
“🔴 Amazon acomiadarà 791 treballadors de les oficines de Barcelona.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 17, 2025
Empresa i sindicats han arribat a un acord perquè l'afectació es redueixi un 19% | @RTVECatalunya pic.twitter.com/UXrrhFYrw1“
L'afectació dels processos automatitzats
Fa tot just un mes, Amazon ja va anunciar la supressió de 14.000 llocs de treball a les seves oficines arreu del món, dins d’un procés de “reestructuració” vinculat a la implantació de la intel·ligència artificial.
La responsable global de recursos humans, Beth Galetti, va justificar la decisió com una aposta per reduir burocràcia, eliminar nivells jeràrquics i reassignar recursos per convertir l’empresa en “una organització més àgil”.
Per tant, l'expedient s’emmarca dins d’una reducció de plantilla a tot l’Estat d’uns 1.200 treballadors, dels quals el 80% es concentren a Barcelona i la resta a les oficines de Madrid.
Cauen gran part dels teleoperadors
La plantilla afectada no treballa als centres logístics, sinó als edificis BCN10 i BCN15 d’Amazon, al barri del Poblenou. Es tracta sobretot de teleoperadors d’atenció telefònica a proveïdors i de personal de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
Aquest personal desenvolupa tasques relacionades amb informàtica, traducció, fiscalitat, verificacions d’identitat i gestió de dades, funcions que, segons els sindicats, són progressivament automatitzades mitjançant sistemes d’IA.
Acord amb CCOO per minimitzar l’impacte social
Segons informa CCOO, la principal causa de l’ERO és l’automatització de processos, però també la deslocalització de serveis cap a països amb normatives laborals més laxes. El sindicat ha pactat un conjunt de mesures per reduir l’impacte social dels acomiadaments.
Les persones afectades disposaran d’un permís retribuït fins al 28 de febrer, que els permetrà, entre altres coses, optar al cobrament d’accions de la companyia. A més, s’ha acordat un pagament addicional de 1.500 euros per als treballadors amb visat vinculat al contracte laboral, així com el manteniment de l’assegurança mèdica fins al 31 de maig.
Punts clau:
- Reducció dels acomiadaments de 978 a un màxim de 791.
- Indemnització de 38 dies per any treballat, amb un topall de 24 mensualitats.
- Indemnització mínima garantida de 7.000 euros.
- Permís retribuït fins al 28 de febrer.
- Voluntarietat en les sortides i més de 100 places de recol·locació dins del grup Amazon.
- Protecció de col·lectius vulnerables amb opció de permanència.
- Compromís d’estabilitat en l’ocupació.