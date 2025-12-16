La T-314 entre Cambrils i Reus, la carretera més perillosa de Catalunya
- Les carreteres convencionals concentren el risc més alt d'accidents greus i mortals
- Les motos intervenen en gairebé la meitat dels sinistres greus tot i representar només el 3% de la mobilitat
La T-314 entre Cambrils i Reus és actualment el tram amb l’índex de perillositat més alt de la xarxa viària catalana, segons el 24è estudi iRAP del RACC, corresponent al període 2022-2024. La via pren el relleu a la carretera de l’Arrabassada, que liderava el rànquing des del 2019 i que enguany baixa a la segona posició.
L’estudi analitza la relació entre els accidents greus i mortals i el volum de trànsit a cada carretera, a partir de la intensitat mitjana diària. L’anàlisi inclou més de 6.300 quilòmetres de carreteres interurbanes, on es concentra el 93% de la mobilitat del territori i gairebé el 80% dels accidents amb víctimes greus o mortals.
El president del RACC, Josep Mateu, ha explicat que l'índex global de risc ha crescut un 0,44%, impulsat principalment per l’augment dels sinistres greus i mortals, que han passat de 509 a 581 casos en el conjunt del trienni, un increment del 14,1%, mentre que la mobilitat només ha augmentat un 8%.
Actualment, el 26% de la xarxa viària analitzada presenta un risc alt o molt alt, dos punts més que en el període anterior. Paral·lelament, els trams amb risc molt baix continuen disminuint.
Carreteres convencionals, el principal focus de perill
L’estudi constata que tots els trams amb risc molt alt, alt i mitjà corresponen a carreteres convencionals, amb un sol carril per sentit. Aquestes vies no només concentren més accidents, sinó que també generen un impacte econòmic molt superior.
Per primera vegada, l’iRAP ha calculat el cost social anual de la sinistralitat viària, que a Catalunya s’estima en 696 milions d’euros. En el cas de les carreteres convencionals, el cost per vehicle-quilòmetre és tres vegades més alt que a les vies desdoblades, una diferència que posa de manifest la necessitat d'actuar sobre aquest tipus d’infraestructura.
Dels 10 trams més perillosos, cinc es troben a la demarcació de Barcelona, dos a Girona, dos a Tarragona i un a Lleida. El canvi de lideratge en el rànquing confirma que el risc es manté elevat en determinades carreteres convencionals.
Camions i motos, factors clau
Pel que fa als vehicles pesants, la meitat dels accidents greus es concentren en poc més de l’11% dels quilòmetres analitzats. El tram amb més sinistres és l’N-340 a la variant de Torredembarra, tot i que el Servei Català de Trànsit no preveu, ara per ara, restringir-hi el pas de camions.
Les motocicletes continuen sent un dels principals punts negres de la sinistralitat. Intervenen en el 47% dels accidents amb morts o ferits greus, tot i representar només el 3,2% de la mobilitat global. Mateu ha alertat que el desequilibri és "altíssim", especialment a l’àrea metropolitana de Barcelona.
Cada any moren entre 40 i 50 motoristes a les carreteres catalanes. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel ha defensat la necessitat d'actuar amb campanyes de sensibilització, formació, millores d'infraestructura i mesures de control.
Accidents amb bicicletes
L'estudi també mostra que els accidents amb bicicletes han crescut un 26% des del 2014 fins abans de la pandèmia. Després del descens del 2020, la tendència torna a l'alça: el 2024 es registren un 3% més de sinistres que el 2019, tot i que un 7% menys que l'any anterior.
Repunt preocupant el 2025
Tot i el descens sostingut de la sinistralitat en les darreres dues dècades —de prop de 700 morts l’any 2000 a 167 el 2024—, el RACC adverteix que els avenços són cada cop més lents i que assolir l'objectiu de zero víctimes exigeix noves mesures.
“📈 Els accidents mortals o greus creixen un 5% a Catalunya, sobretot en carreteres convencionals.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 16, 2025
🏍️ Les motos estan implicades en gairebé la meitat dels sinistres greus o mortals | @HMarin8 pic.twitter.com/BJOVpkkkRz“
En aquest sentit, les dades provisionals de 2025 apunten a una evolució negativa. Fins al 30 de novembre, han mort 133 persones en 125 accidents mortals a la xarxa viària interurbana, per sobre de les xifres registrades en el mateix període de l’any anterior.
Davant aquest escenari, el RACC insisteix en la necessitat d'actuar de manera integral sobre el comportament dels conductors, la renovació del parc automobilístic i la millora de les infraestructures, especialment a les carreteres convencionals.